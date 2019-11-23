SÜPER LİG

'4 Büyükler'in belalısı Yeni Malatyaspor

Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren BtcTurk Yeni Malatyaspor, sahasında Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı ortaya koyduğu iyi performansını sürdürmeyi hedefliyor.

Haber Merkezi AA
Yeni Malatyaspor 11 haftada 18 puan topladı.

Yeni Malatyaspor 11 haftada 18 puan topladı.

Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş / AA

Süper Lig'e 2017-2018 sezonunda yükselen Malatya ekibi, büyük takımlara karşı da zorlu bir deplasman özelliği kazandı. Sarı-siyahlı ekip, dört büyüklere karşı iç sahada oynadığı 9 maçta, 5 galibiyet, 2 beraberlik alırken, 2 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Sarı-siyahlılar, Süper Lig'e yükseldiği 2017-2018 sezonunda Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş karşısında sadece bir kez sahasında mağlubiyet yaşadı. Galatasaray ve Trabzonspor'u yenen Malatya ekibi, Beşiktaş ile golsüz berabere kalırken, Fenerbahçe'ye ise mağlup oldu.

BtcTurk Yeni Malatyaspor, geçen sezon ise sahasında Fenerbahçe'yi 1-0, Galatasaray'ı 2-0, Trabzonspor'u 5-0 yenerken, Beşiktaş'a ise 2-1 yenildi.

Sarı-siyahlılar bu sezon ise ligin 5. haftasında sahasındaki Galatasaray maçından da 1-1 beraberlikle ayrıldı.

  • Malatya ekibi, konuk edeceği Fenerbahçe karşısında da başarılı istatistiğini devam ettirmek istiyor.


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