4 gollü maçta kazanan çıkmadı

Süper Lig'in son haftasının açılış maçında Fraport TAV Antalyaspor ile Galatasaray maçı 2-2 beraberlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar
- 19. dakikada ev sahibi ekip, öne geçti. Eren Albayrak'ın sol kanattan ortasında penaltı noktası yakınında topla buluşan Fredy, sağ ayağıyla gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Okan Kocuk'un solundan ağlarla buluşturdu: 1-0.
- 22. dakikada Ömer Bayram'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği topa hareketlenen Feghouli'nin yakın mesafeden şutunda meşin yuvarlak kalenin solundan az farkla auta çıktı.
- 37. dakikada Doğukan Sinik'in pas verdiği Nazım Sangare'nin ceza yayının sağından şutunda, kaleci Okan Kocuk topu kontrol etti.
- 42. dakikada Doğukan Sinik'in ceza sahası sol çaprazdan şutunda, kaleci Okan Kocuk'un müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere gitti.
- Karşılaşmanın ilk yarısı, Fraport TAV Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
- 52. dakikada Fredy ile verkaç sonrası ceza alanında topla buluşan Eren Albayrak, sol çaprazda kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kaldı. Eren'in şutunda kaleci Okan, gole izin vermedi.
- 57. dakikada Belhanda'nın pas verdiği Marcao'nun ceza yayından plase vuruşunda yuvarlak, üstten dışarıya çıktı.
- 58. dakikada Galatasaray, skora eşitlik getirdi. Adem Büyük'ün pasında ceza sahasında topla buluşan Saracchi, sol çaprazdan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1
- 64. dakikada Galatasaray, penaltı kazandı. Amilton'un ceza alanında topa elle müdahale ettiğine karar veren hakem Suat Arslanboğa, penaltı noktasını gösterdi.
- 65. dakikada penaltı atışını kullanan Belhanda, topu kaleci Ferhat Kaplan'ın sağından filelerle buluşturdu: 1-2
- 83. dakikada sağ kanattan korner atışı kullanan Eren Albayrak'ın ortasında Amilton, kafayla topu arka direk önüne indirdi. Kudriashov, müsait durumda topa dokunamayınca meşin yuvarlak auta çıktı.
- 90 3. dakikada Hakan Özmert'in şutunda kaleci Okan Kocuk'un müdahalesiyle topu önünde bulan Leschuk'un şutunda meşin yuvarlak, direkten döndü. Amilton'un pasında tekrar ceza sahasında topla buluşan Leschuk, topuk şutuyla skora eşitliği getirdi: 2-2
- Karşılaşma, 2-2 beraberlikle tamamlandı.
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