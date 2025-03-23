A Milli Takım tarihindeki 250'nci galibiyetini aldı

Milliler, Macarları 3-0 yenerek A Ligi'ne yükselmeyi başardı. Ay-yıldızlılar ayrıca bu sonuçla birlikte tarihindeki 250. galibiyetini elde etti.

A Milliler, 354'ü resmi, 285'i özel olmak üzere oynadığı 639 müsabakada 1'i hükmen olmak üzere 250 galibiyet elde ederken, 239 mağlubiyet ve 150 de beraberlik aldı.