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A Milli Takım tarihindeki 250'nci galibiyetini aldı

A Milli Takım tarihindeki 250'nci galibiyetini aldı

22:0923/03/2025, Pazar
G: 23/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Milli Takım'ın gol sevinci.
Milli Takım'ın gol sevinci.

UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında A Milli Futbol Takımı deplasmanda Macaristan'ı 3-0 mağlup etti ve bu sonuçla birlikte tarihindeki 250. galibiyetini elde etti.

UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Macaristan ile oynadı.


Milliler, Macarları 3-0 yenerek A Ligi'ne yükselmeyi başardı. Ay-yıldızlılar ayrıca bu sonuçla birlikte tarihindeki 250. galibiyetini elde etti.


A Milliler, 354'ü resmi, 285'i özel olmak üzere oynadığı 639 müsabakada 1'i hükmen olmak üzere 250 galibiyet elde ederken, 239 mağlubiyet ve 150 de beraberlik aldı.


Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda 876 gol kaydederken, kalesinde ise 912 gole engel olamadı.







#Türkiye
#Macaristan
#UEFA Uluslar Ligi

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