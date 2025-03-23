Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Macarlardan çirkin davranış: İstiklal Marşı ıslıklandı

Macarlardan çirkin davranış: İstiklal Marşı ıslıklandı

21:1423/03/2025, Pazar
G: 23/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
A Milli Futbol Takımı
A Milli Futbol Takımı

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi play-off rövanş maçında deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya geldi. Macar taraftarlar, karşılaşma öncesindeki seremonide okunan İstiklal Marşı'nı ıslıkladı.

A Milli Takımımız, 3-1 kazandığı maçın rövanşında UEFA Uluslar Ligi play-off karşılaşmasında Macaristan'a konuk oldu.


Puskas Arena'da oynanan mücadele öncesi yaşananlar karşılaşmaya damga vurdu.


Macar taraftarlardan, mücadele öncesindeki seremonide milli marşımız okunurken ıslık sesleri yükseldi. Puskas Arena'da İstiklal Marşı boyunca ıslık sesleri devam etti.






#Türkiye
#Macaristan
#UEFA Uluslar Ligi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB araştırma sonuçlarını açıkladı: Öğrencilerin dijital cihaz kullanımında ilginç veriler