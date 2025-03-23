Macarlardan çirkin davranış: İstiklal Marşı ıslıklandı

A Milli Futbol Takımı
A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi play-off rövanş maçında deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya geldi. Macar taraftarlar, karşılaşma öncesindeki seremonide okunan İstiklal Marşı'nı ıslıkladı.
A Milli Takımımız, 3-1 kazandığı maçın rövanşında UEFA Uluslar Ligi play-off karşılaşmasında Macaristan'a konuk oldu.
Puskas Arena'da oynanan mücadele öncesi yaşananlar karşılaşmaya damga vurdu.
Macar taraftarlardan, mücadele öncesindeki seremonide milli marşımız okunurken ıslık sesleri yükseldi. Puskas Arena'da İstiklal Marşı boyunca ıslık sesleri devam etti.
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