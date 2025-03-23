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Rayyan Baniya Milli Takım'da ilki yaşadı

Rayyan Baniya Milli Takım'da ilki yaşadı

21:2423/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Rayyan Baniya
Rayyan Baniya

A Milli Futbol Takımı'nda yaşanan sakatlıklar sonrası ikinci kez aday kadroya çağrılan Rayyan Baniya ilk kez maç kadrosuna da girdi.

UEFA Uluslar Ligi play-off rövanş maçında A Milli Futbol Takımı deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya geldi.


Ay-yıldızlı ekipte ikinci kez aday kadroda yer alan Rayyan Baniya ilk kez maç kadrosuna da girdi.


Yedekler arasında yer alan Baniya, Macaristan mücadelesinde şans verilmesi halinde ilk kez A Milli Takım forması da giyecek.


Baniya 2023 yılında Türkiye'nin Letonya ve Macaristan ile oynadığı maçlar öncesinde de sakatlanan Ozan Kabak'ın yerine aday kadroya davet edilmiş ancak maç kadrolarında yer alamamıştı.






#Türkiye
#Macaristan
#UEFA Uluslar Ligi
#Rayyan Baniya

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