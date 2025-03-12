A Milli Takım'ın Macaristan ile oynayacağı maçın genel bilet satışları başladı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu ilk maçında Macaristan'ı ağırlayacak. Kritik maçın genel bilet satışları başladı.
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu ilk maçında 20 Mart Perşembe günü Macaristan'ı konuk edeceği müsabakanın genel bilet satışları başladı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, futbolseverler Rams Park'ta oynanacak maçın biletlerini www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan satın alabilecek.
Karşılaşmanın bilet fiyatları 2750, 2000, 1750, 1500, 1250 ve 1000 lira olarak belirlendi.