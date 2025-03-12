Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
A Milli Takım'ın Macaristan ile oynayacağı maçın genel bilet satışları başladı

A Milli Takım'ın Macaristan ile oynayacağı maçın genel bilet satışları başladı

15:2812/03/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
A Milli Futbol Takımı, Macaristan ile kritik bir maça çıkacak.
A Milli Futbol Takımı, Macaristan ile kritik bir maça çıkacak.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu ilk maçında Macaristan'ı ağırlayacak. Kritik maçın genel bilet satışları başladı.

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu ilk maçında 20 Mart Perşembe günü Macaristan'ı konuk edeceği müsabakanın genel bilet satışları başladı.


Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, futbolseverler Rams Park'ta oynanacak maçın biletlerini www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan satın alabilecek.


Karşılaşmanın bilet fiyatları 2750, 2000, 1750, 1500, 1250 ve 1000 lira olarak belirlendi.

#A Milli Futbol Takımı
#Macaristan
#UEFA Uluslar Ligi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BİM’den FİLE kararı! KAP'a bildirildi: Ayrılıyorlar