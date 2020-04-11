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Abdülkadir Ömür'den paylaşım: İnsanlar Rabbinin 90 yerdeki vaadini unutup şeytanın bir yalanına kanıyor

Trabzonspor'un milli futbolcusu Abdülkadir Ömür, yasağa çıkma yasağının açıklanmasının ardından insanların alışveriş için marketlere akın etmesine gönderme yapan bir paylaşımda bulundu.

Haber Merkezi İHA
Abdülkadir Ömür, bordo-mavili formayla toplamda çıktığı 82 maçta 10 gol atarken, 18 de asist yaptı.

Abdülkadir Ömür, bordo-mavili formayla toplamda çıktığı 82 maçta 10 gol atarken, 18 de asist yaptı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta iki günlük sokağa çıkma yasağının açıklanmasının ardından alışveriş yapmak için sokaklara akın eden insanlar, marketlerde uzun kuyruklar oluşturdu.

Trabzonspor'un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür, yaşananlarla ilgili dikkati çeken bir paylaşımda bulundu. İslam alimi Hasan Basri'den alıntı yapan 20 yaşındaki futbolcu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

  • "Kur’ân’ın iki kapağı arasındakileri defalarca okudum. 90 yerde Allah'ın rızka kefil olduğunu, tek bir yerde ise şeytanın insanı fakirlikle korkutacağını gördüm. Ne yazık ki insanlar, Rabbinin 90 yerdeki vaadini unutup şeytanın bir yalanına kanıyor!"

Abdülkadir Ömür'ün Instagram hesabından yaptığı paylaşım
Abdülkadir Ömür'ün Instagram hesabından yaptığı paylaşım

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