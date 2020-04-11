Abdülkadir Ömür'den paylaşım: İnsanlar Rabbinin 90 yerdeki vaadini unutup şeytanın bir yalanına kanıyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta iki günlük sokağa çıkma yasağının açıklanmasının ardından alışveriş yapmak için sokaklara akın eden insanlar, marketlerde uzun kuyruklar oluşturdu.
Trabzonspor'un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür, yaşananlarla ilgili dikkati çeken bir paylaşımda bulundu. İslam alimi Hasan Basri'den alıntı yapan 20 yaşındaki futbolcu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;
- "Kur’ân’ın iki kapağı arasındakileri defalarca okudum. 90 yerde Allah'ın rızka kefil olduğunu, tek bir yerde ise şeytanın insanı fakirlikle korkutacağını gördüm. Ne yazık ki insanlar, Rabbinin 90 yerdeki vaadini unutup şeytanın bir yalanına kanıyor!"
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