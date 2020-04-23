SÜPER LİG

Adam Stackhowiak Yukatel Denizlispor'la sözleşmesini tek taraflı feshetti

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, kalecisi Adam Stackhowiak'ın sözleşmesini tek taraflı feshettiğini bildirdi.

Haber Merkezi AA
Adam Stackhowiak bu sezon 26 karşılaşmada 34 gol yedi.

Adam Stackhowiak bu sezon 26 karşılaşmada 34 gol yedi.

Fotoğraf: Zekican Şenkaya

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, kaleci Stackhowiak'ın 2 aylık alacağı nedeniyle sözleşmesini tek taraflı feshettiği, bunun iyi niyetten uzak bir davranış olduğu belirtildi.

Zor sürece rağmen geçen hafta oyunculara 1,5 milyon lira ödeme yapıldığı, bu hafta da aynı miktarda ödeme yapılacağının kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Adam Stackhowiak ile yapılan görüşmede kendisi geçen sezon aldığı ücretin 2 katı ücret talebinde bulunmuş ve tehditvari bir tutum sergilemiştir. Başta Avrupa olmak üzere birçok ülkedeki liglerde futbolcular ücret indirimine bile giderken, bir oyuncumuzun alacaklarını zamanında alamadığı gerekçesiyle sözleşmesini feshetmesi bizleri sadece üzmüştür. Yukatel Denizlispor bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da onurlu, şerefli ve mesleğine saygı duyan oyuncularla yoluna devam etmeyi sürdürecektir."


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