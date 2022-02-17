Spor Adana Demirsporun başkanı Murat Sancakın cezası belli oldu
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Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak'ın cezası belli oldu

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Beşiktaş maçından sonra çarpıcı açıklamalara imza atmıştı. Sancak bu açıklamaları nedeniyle PFDK'dan ceza aldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Adana Demirsporun başkanı Murat Sancakın cezası belli oldu
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak

Profesyonel Futbol Disiplin Kururlu (PFDK), Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a Beşiktaş maçındaki; sportmenliğe aykırı hareketi ve müsabaka sonrası hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle toplamda 3 ay hak mahrumiyeti ve 113 bin TL para cezası verdi.

Ayrıca, Sancak'ın maç sonrası yaptığı açıklamalarla ilgili TFF'nin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapmış olduğu başvuru sonucunun beklenmesine ve bu nedenle incelemenin devamına karar verildiği belirtildi.
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