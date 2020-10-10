Adem Büyük: Malatyaspor'u eski günlerine döndürmeye çalışacağız

Galatasaray’dan bu sezon Yeni Malatyaspor’a tekrar dönen Adem Büyük, antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Galatasaray gibi büyük bir camiadan Malatyaspor gibi büyük bir camiaya geldiği için mutlu olduğunu belirten Büyük, “Galatasaray’da çok güzel günlerim geçti. Yeni sezonda onlara başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

"Burada olduğum için mutluyum"

Şehir ve camia olarak Malatya’yı istediğini belirten Adem Büyük, aynı şekilde camianın da kendisine sahip çıktığını ifade ederek, “Kulüp olarak, camia ve taraftar olarak güvendiğim yere gelmek istediğimi defalarca söylemiştim. Burada olduğum için ayrıca mutluyum” dedi.

"Milli ara bize iyi gelecek"

Sezona iyi bir başlangıç yapamadıklarını ifade eden deneyimli golcü, “Kötü de oynamadık aslında ama yeni bir takımız, yeni oyunculardan kurulu bir takımız. Bu yüzden biraz sıkıntılar yaşadık. Milli ara bize çok iyi gelecek” şeklinde konuştu.

"Farklı skora ulaşabilirdik"

Geride kalan karşılaşmalarda basit goller yediklerini ve takım olarak tam adapte olamamanın sıkıntısını yaşadıklarını kaydeden Adem Büyük, yeni oyunculardan kurulu bir takım olmalarının saha içini ilk etapta etkilemesinin normal olduğunu ifade etti.

Son olarak sahalarında oynadıkları Antalyaspor karşısında da takım olarak çok iyi savunma yaptıklarını da belirten Büyük, “Çok net olmasa da gol pozisyonlarına girdik. Golleri atabilseydik daha farklı skora ulaşabilirdik. Önemli olan takım olarak hep birlikte oynamamızdı. Herkes mücadele etti, koştu. Daha önce de buradaki başarılı olduğumuz sezonlarda da yaptığımız en önemli iş de buydu, birlikte oynamak. Bunu da başardık sonuçta ve 1-0 kazandık, 3 puanı hanemize yazdırdık. Bizim için iyi bir moral oldu, milli araya moralli girdik” ifadelerini kullandı.

Tetteh attı, Yeni Malatyaspor kazandı Ligin 4. haftasında Yeni Malatyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Malatya'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.Sarı-siyahlılara galibiyeti getiren golü 10. dakikada yeni transfer Benjamin Tetteh kaydetti.Bu sezon ligdeki ilk galibiyetini alan Yeni Malatyaspor puanını 4'e yükseltirken, Antalyaspor ise 7 puanda kaldı.Yeni Malatyaspor-Antalyaspor maç özeti10. dakikada Yeni Malatyaspor öne geçti. Karim Hafez'in uzun mesafeli pasında topu kontrol eden Tetteh, ceza sahasına girdi. Kaleci Boffin ile karşı karşıya kalan Tetteh, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-014. dakikada sağ taraftan kazanılan korneri kullanan Cueva'nın ceza sahasına gönderdiği topa Lukoki vurdu. Meşin yuvarlak yandan auta çıktı.39. dakikada Karim Hafez'in uzun mesafeli pasında sol kanatta topla buluşan Tetteh, ceza sahasına girerek şutunu çekti. Meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü. Savunma topu uzaklaştırdı.Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.İkinci yarıda gol sesi çıkmadı51. dakikada Cueva'nın sağ taraftan kullandığı kornerde top, Semih Kaya'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Boffin uzaklaştırdı.52. dakikada Cueva'nın pasıyla ceza sahasında buluşan Tetteh'in bekletmeden yaptığı vuruşta, kaleci Boffin topu uzaklaştırdı.56. dakikada sağ kanatta topla buluşan Sidney Sam'in ceza sahası dışından vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.57. dakikada Tetteh'in ceza sahası dışından sert vuruşunda, top yandan auta gitti.61. dakikada Cueva'nın sağ kanattan kullandığı serbest atışta ceza sahasında iyi yükselen Acquah'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.76. dakikada Zeki Yavru'nun orta sahadan pasında topla buluşan Tetteh'in vuruşunda, kaleci Boffin topu kornere çeldi.Mücadele, Yeni Malatyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle bitti.✅ +3 ✊🐅 pic.twitter.com/CJiHrAtBjM— Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) October 3, 2020 Trabzonspor son dakikada penaltı kararıyla yıkıldı

"Taraftarlarımız bizi desteklesin"

Takımda şuan her şeyin yolunda olduğunu dile getiren Adem Büyük, “Şimdi daha sıkı çalışmamız gerekiyor. Geçen seneki durumu bir daha yaşamamak adına kulüp olarak, şehir olarak hep birlikte bütün olmamız gerekiyor. Biz elimizden geleni bundan önce olduğu gibi yapmaya devam edeceğiz. Geçen sezonu geride bırakıp artık kötüyü konuşmamak gerekiyor. Güzel şeyler konuşmamızın zamanı, buradan taraftarlarımıza da ricada bulunuyorum. Bize sadece destek olsunlar, biz elimizden geleni yapacağız. Bundan emin olabilirler” dedi.

"Malatyaspor'u eski günlerine döndürmek için çalışacağız"

Takıma yeni katılan oyuncuların uyum süreci ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Büyük, “Daha önce burada oynamamış, havasını, kültürünü bilmeyen arkadaşlarımız var. Onların en kısa zamanda takıma adapte olmaları adına bizlerde yardımcı oluyoruz. Transferlerimizin hepsi de önemli isimler. bize çok katkı sağlayacaklar. Bunun için bu süreçte bizlerde yardımcı olacağız. Geçen seneki kötü tabloyu bir daha yaşamamak için böyle transferlere ihtiyacımız vardı. Yönetim, teknik kadro olarak, sıkı bir transfer dönemi geçirdik. Tabi eksikliklerimiz var bundan sonra da olacaktır ama biz Malatyaspor’u tekrar o eski günlere döndürmek adına var gücümüzle çalışacağız” şeklinde konuştu.

Avrupa Liglerine katılan takımların genelde aynı sıkıntıyı yaşadıklarını da dile getiren deneyimli deneyimli golcü, “Bu sıkıntıyı bir daha yaşamamak istiyoruz. Milli takıma giden oyuncularımızın da dönmesi ile beraber önümüzdeki hafta deplasmanda oynayacağımız Konyaspor maçında iyi bir skorla dönmeyi hedefliyoruz” dedi.

Takım olarak şuan bir hedef koymanın da henüz erken olduğunun altını çizen Adem Büyük, “Çünkü yeni bir takımız, adapte dönemindeyiz. Bunu en kısa sürede atlatacağız ve 2-3 haftada daha sağlam daha güçlü, rakiplerine korku veren bir Malatyaspor olacağız” diye konuştu.



