Adı Fenerbahçe ile anılan Eran Zahavi PSV'ye transfer oldu
Adı Fenerbahçe ile anılan Eran Zahavi'nin yeni takımı belli oldu
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de gözler golcü arayışlarına çevrilmişti. Bu isimlerden birisi olarak iddia edilen İsrailli golcü oyuncu Eran Zahavi'nin yeni takımı belli oldu. Zahavi, anlaştığı kulübe imza atmak için özel uçakla yola çıktı.
Haber MerkeziYeni Şafak
Fenerbahçe'de golcü arayışları devam ediyor. Vedat Muriqi'in Lazio'ya bonuslarla birlikte 20 milyon euroya transfer olmasının ardından, sarı-lacivertliler hücum bölgesine yeni oyuncu kazandırmak için gaza bastı.
Diego Costa'dan Mandzukic'e kadar birçok isim ile anılan Fenerbahçe'de, İsrailli golcü Eran Zahavi'de menajerler tarafından önerilmiş fakat teknik heyet tarafından veto edilmişti.
Eran Zahavi'den Fenerbahçe açıklaması
33 yaşındaki oyuncuda yaptığı açıklamada sarı-lacivertli takıma transfer olmayacağını duyurmuştu. Zahavi, "Fenerbahçe'ye transfer olmam söz konusu değil. Instagram, dünyayı çılgına çevirdi. Sosyal medyadaki her şey orantısız. Güzeldi, güzel bir projeydi ama Fenerbahçe'ye transfer olmadım, olmayacağım da" ifadelerini kullanmıştı.
Eran Zahavi'nin yeni takımı belli oldu
Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou R&F forması giyen ve normal şartlarda aralık ayında sözleşmesi bitecek olan Eran Zahavi, takımıyla olan sözleşmesini sonlandırdı. 33 yaşındaki golcü oyuncu Hollanda ligi ekiplerinden PSV ile anlaşma sağladı.
Sağlık kontrolleri ve imza için gidiyor
Sport5'te yer alan habere göre Eran Zahavi, PSV ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Golcü oyuncu özel uçakla Hollanda'ya giderek sağlık kontrollerinden geçecek ve kendisini 2 yıllığına PSV'ye bağlayacak imzayı atacak.
117 maçta, 103 gol, 13 asist
33 yaşındaki Eran Zahavi bu sezon çıktığı 7 maçta, 4 gol ve 1 asistle oynadı. İsrailli golcü oyuncu Guangzhou R&F formasıyla çıktığı 117 maçta 103 gol ve 31 asistle takımını sırtladı.
Adı Fenerbahçe ile de anılan fakat sarı-lacivertli takıma transfer olmayacağını açıklayan Eran Zahavi, PSV için sağlık kontrollerinden geçmek üzere Hollanda'ya gidiyor. (🖇Sport5) pic.twitter.com/BySv4uS4Qp
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