Adı Fenerbahçe ile anılan Eran Zahavi'nin yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'de golcü arayışları devam ediyor. Vedat Muriqi'in Lazio'ya bonuslarla birlikte 20 milyon euroya transfer olmasının ardından, sarı-lacivertliler hücum bölgesine yeni oyuncu kazandırmak için gaza bastı.

Diego Costa'dan Mandzukic'e kadar birçok isim ile anılan Fenerbahçe'de, İsrailli golcü Eran Zahavi'de menajerler tarafından önerilmiş fakat teknik heyet tarafından veto edilmişti.

Eran Zahavi'den Fenerbahçe açıklaması

33 yaşındaki oyuncuda yaptığı açıklamada sarı-lacivertli takıma transfer olmayacağını duyurmuştu. Zahavi, "Fenerbahçe'ye transfer olmam söz konusu değil. Instagram, dünyayı çılgına çevirdi. Sosyal medyadaki her şey orantısız. Güzeldi, güzel bir projeydi ama Fenerbahçe'ye transfer olmadım, olmayacağım da" ifadelerini kullanmıştı.

Eran Zahavi'den Fenerbahçe itirafı Vedat Muriqi'in Lazio'ya 20 milyon euroya satılmasının ardından, Fenerbahçe'de golcü arayışları devam ediyor. Henüz Kosovalı oyuncunun boşluğunu dolduramayan sarı-lacivertlilerde listede birçok isim yer alıyor.Mandzukic ve Costa yalanlandıFenerbahçe'nin Mario Mandzukic ve Diego Costa ile resmi transfer görüşmeleri yaptığının iddia edilmesi üzerine, sarı-lacivertliler açıklama yaptı. Her iki oyuncuyla da görüşmelerin olmadığını ifade eden Fenerbahçe yönetimi, "Bazı yayın organlarında Mario Mandzukic ve Diego da Silva Costa'nın transfer görüşmelerinin başladığına dair haberler yer almaktadır. Gerçeği yansıtmayan bu haberlere itibar edilmemesini yatırımcılarımızın bilgisine sunarız" ifadelerini kullandı.Fenerbahçe'nin istediği Eran Zahavi transferi hakkında ipucu verdi Eran Zahavi'den Fenerbahçe itirafıFenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu iddia edilen İsrailli golcü Eran Zahavi, sarı-lacivertli takım hakkında açıklamalarda bulundu. Sport 1'e konuşan 33 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçeli taraftarların ilgisinin inanılmaz olduğunu söylerken, sarı-lacivertli takıma transfer olmayacağını ifade etti.Zahavi yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'ye transfer olmam söz konusu değil. Instagram, dünyayı çılgına çevirdi. Sosyal medyadaki her şey orantısız. Güzeldi, güzel bir projeydi ama Fenerbahçe'ye transfer olmadım, olmayacağım da" dedi.Fenerbahçe'nin istediği Zahavi'ye sürpriz çağrı: Beşiktaş'a gelTosic, Beşiktaş'a gitmesini istemiştiÇin ekibi Guangzhou'dan takım arkadaşı olan Zahavi'nin Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımın altına yorum bırakan Tosic, "Kupa kazanmak istiyorsan Beşiktaş'a gelmelisin" ifadelerini kullanmıştı.117 maçta, 103 gol, 13 asist33 yaşındaki Eran Zahavi bu sezon çıktığı 7 maçta, 4 gol ve 1 asistle oynadı. İsrailli golcü oyuncu Guangzhou R&F formasıyla çıktığı 117 maçta 103 gol ve 31 asistle takımını sırtladı.Maccabi Tel Aviv'den Eran Zahavi açıklamasıFenerbahçe'ye önerilen Eran Zahavi kimdir?

Eran Zahavi'nin yeni takımı belli oldu

Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou R&F forması giyen ve normal şartlarda aralık ayında sözleşmesi bitecek olan Eran Zahavi, takımıyla olan sözleşmesini sonlandırdı. 33 yaşındaki golcü oyuncu Hollanda ligi ekiplerinden PSV ile anlaşma sağladı.

Sağlık kontrolleri ve imza için gidiyor

Sport5'te yer alan habere göre Eran Zahavi, PSV ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Golcü oyuncu özel uçakla Hollanda'ya giderek sağlık kontrollerinden geçecek ve kendisini 2 yıllığına PSV'ye bağlayacak imzayı atacak.

117 maçta, 103 gol, 13 asist

33 yaşındaki Eran Zahavi bu sezon çıktığı 7 maçta, 4 gol ve 1 asistle oynadı. İsrailli golcü oyuncu Guangzhou R&F formasıyla çıktığı 117 maçta 103 gol ve 31 asistle takımını sırtladı.

Gol makinesi Eran Zahavi, Fenerbahçe'ye önerildi Golcü arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de artık isimler teker teker netleşmeye başladı. Vedat Muriqi'in Lazio'ya transferine kesin gözüyle bakılırken, sarı-lacivertliler Ekvadorlu golcü Enner Valencia ile de anlaşma sağladı. Hatta yıldız oyuncunun kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve ardından imzayı atması bekleniyor.Eran Zahavi Fenerbahçe'ye önerildiİspanyol basını, Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou R&F forması giyen Eran Zahavi'nin Fenerbahçe'ye önerildiğini iddia etti. Nuevoperiodico'da yer alan habere göre, Çin Hükumeti Eran Zahavi'nin ülkesi İsrail'in oynayacağı maça gitmesine koronavirüs nedeniyle izin vermedi. Zahavi'de bu durum sonrasında sözleşmesinin bitmesine 4 ay kala takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.Bu gelişmeler sonrasında oyuncunun menajeri, Eran Zahavi'yi Fenerbahçe'ye önerdi. Haberin detayında İsrailli oyuncunun, Çin'de kazandığı paranın çok daha azını Fenerbahçe'de kazanacağını ve senelik 3 milyon euro ücret alabileceği yazıldı.Enner Valencia Fenerbahçe'deFenerbahçe'ye önerilen Eran Zahavi kimdir?Çin basını ayrılık haberlerini doğruladıÇin basınında yer alan haberlerde de, Eran Zahavi'nin takımdan ayrılmak istediği kaydedildi. Hatta oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, takımına veda edeceği şeklinde Çin basınında yorumlandı.117 maçta, 103 gol, 13 asist33 yaşındaki Eran Zahavi bu sezon çıktığı 7 maçta, 4 gol ve 1 asistle oynadı. İsrailli golcü oyuncu Guangzhou R&F formasıyla çıktığı 117 maçta 103 gol ve 31 asistle takımını sırtladı.Chelsea, Fenerbahçe'nin istediği Malang Sarr'ı transfer ettiJose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde koronavirüse yakalandı

Fenerbahçe'den ayrılan Alper Potuk Ankaragücü yolunda Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra henüz herhangi bir takımla anlaşma sağlamayan Alper Potuk'un yeni takımı belli olmak üzere. Daha önce Göztepe, Denizlispor ve Sivasspor ile masaya oturduğu iddia edilen 29 yaşındaki oyuncu Ankaragücü ile anlaşma sağladı.TRT Spor'da yer alan habere göre, Ankaragücü ile her konuda anlaşan Alper Potuk, sağlık kontrollerinden geçmek için Ankara'ya gitti. İmzaların kısa süre içerisinde atılması ve 29 yaşındaki oyuncunun Ankaragücü forması giymesi bekleniliyor.Sivasspor Alper Potuk ile görüştü7.25 milyon euro karşılığında transfer olmuştu2013 yılında Eskişehirspor'dan Fenerbahçe'ye 7.25 milyon euro karşılığında transfer olan Alper Potuk, sarı-lacivertli formayla toplamda 214 karşılaşmada görev yaptı. Bu maçlarda 17 gol atan deneyimli oyuncu, 28'de asist yaptı.Türkiye A Milli Futbol Takımı formasının 16 defa giyen Alper Potuk, bu karşılaşmalarda gol veya asist üretemedi.Alper Potuk'un yeni takımı belli oluyor: Transferi imzaya kaldıFenerbahçe'de Alper Potuk gerçeği: VefasızlıkFenerbahçe'den yapılan açıklamada Alper Potuk'un sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği duyuruldu. pic.twitter.com/XCB3MFb0MX— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 21, 2020