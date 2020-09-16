Eran Zahavi'den Fenerbahçe itirafı: Transfer olmadım
Eran Zahavi'den Fenerbahçe itirafı
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen İsrailli golcü Eran Zahavi, hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili konuştu. Golcü oyuncu, Fenerbahçeli taraftarların ilgisinden bahsederken, sarı-lacivertli takım hakkında da transfer itirafında bulundu.
Haber MerkeziYeni Şafak
Vedat Muriqi'in Lazio'ya 20 milyon euroya satılmasının ardından, Fenerbahçe'de golcü arayışları devam ediyor. Henüz Kosovalı oyuncunun boşluğunu dolduramayan sarı-lacivertlilerde listede birçok isim yer alıyor.
Mandzukic ve Costa yalanlandı
Fenerbahçe'nin Mario Mandzukic ve Diego Costa ile resmi transfer görüşmeleri yaptığının iddia edilmesi üzerine, sarı-lacivertliler açıklama yaptı. Her iki oyuncuyla da görüşmelerin olmadığını ifade eden Fenerbahçe yönetimi, "Bazı yayın organlarında Mario Mandzukic ve Diego da Silva Costa'nın transfer görüşmelerinin başladığına dair haberler yer almaktadır. Gerçeği yansıtmayan bu haberlere itibar edilmemesini yatırımcılarımızın bilgisine sunarız" ifadelerini kullandı.
Eran Zahavi'den Fenerbahçe itirafı
Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu iddia edilen İsrailli golcü Eran Zahavi, sarı-lacivertli takım hakkında açıklamalarda bulundu. Sport 1'e konuşan 33 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçeli taraftarların ilgisinin inanılmaz olduğunu söylerken, sarı-lacivertli takıma transfer olmayacağını ifade etti.
Zahavi yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'ye transfer olmam söz konusu değil. Instagram, dünyayı çılgına çevirdi. Sosyal medyadaki her şey orantısız. Güzeldi, güzel bir projeydi ama Fenerbahçe'ye transfer olmadım, olmayacağım da" dedi.
Tosic, Beşiktaş'a gitmesini istemişti
Çin ekibi Guangzhou'dan takım arkadaşı olan Zahavi'nin Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımın altına yorum bırakan Tosic, "Kupa kazanmak istiyorsan Beşiktaş'a gelmelisin" ifadelerini kullanmıştı.
117 maçta, 103 gol, 13 asist
33 yaşındaki Eran Zahavi bu sezon çıktığı 7 maçta, 4 gol ve 1 asistle oynadı. İsrailli golcü oyuncu Guangzhou R&F formasıyla çıktığı 117 maçta 103 gol ve 31 asistle takımını sırtladı.
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