Eran Zahavi'den Fenerbahçe itirafı

Vedat Muriqi'in Lazio'ya 20 milyon euroya satılmasının ardından, Fenerbahçe'de golcü arayışları devam ediyor. Henüz Kosovalı oyuncunun boşluğunu dolduramayan sarı-lacivertlilerde listede birçok isim yer alıyor.

Mandzukic ve Costa yalanlandı

Fenerbahçe'nin Mario Mandzukic ve Diego Costa ile resmi transfer görüşmeleri yaptığının iddia edilmesi üzerine, sarı-lacivertliler açıklama yaptı. Her iki oyuncuyla da görüşmelerin olmadığını ifade eden Fenerbahçe yönetimi, "Bazı yayın organlarında Mario Mandzukic ve Diego da Silva Costa'nın transfer görüşmelerinin başladığına dair haberler yer almaktadır. Gerçeği yansıtmayan bu haberlere itibar edilmemesini yatırımcılarımızın bilgisine sunarız" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin istediği Eran Zahavi transferi hakkında ipucu verdi Fenerbahçe, Vedat Muriqi için Lazio ile her konuda anlaşma sağladı. Kosovalı golcünün kısa süre içerisinde İtalyan kulübüne imzayı atması bekleniyor. Bu gelişmenin ardından sarı-lacivertli yönetim de rotasını forvet transferine çevirmiş durumda.Mevlüt Erdinç ile yollarını ayıran, Frey'i kadroda düşünmeyen ve Mame Thiam ile Enner Valencia'yı kadrosuna katan Fenerbahçe'de gözler Eran Zahavi'ye çevrilmiş durumda. Sarı-lacivertlilerin, Çin Süper Ligi'nde attığı gollerle adından sıkça söz ettiren İsrailli golcü Eran Zahavi'yi kadrosuna katmak istediği biliniyor.Gol makinesi Eran Zahavi, Fenerbahçe'ye önerildi Eran Zahavi transfer ateşini yaktıUEFA Uluslar Ligi'nde İsrail'in sahasında Slovakya ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından açıklamalarda bulunan 33 yaşındaki oyuncu, transfer süreci hakkında konuştu. Birçok takımın peşinden koştuğu bilenen Zahavi yaptığı açıklamada, "Yarından itibaren transfer işleriyle ciddi bir şekilde ilgilenmeye başlayacağız. Çin'de bir sözleşmem var ama bakalım. Neler olacağını ben de bilmiyorum. Bu olunca hep birlikte göreceğiz. Açıklanması gereken bir şey olduğunda açıklarız" ifadelerini kullandı.Fenerbahçe'nin istediği Zahavi'ye sürpriz çağrı: Beşiktaş'a gel117 maçta, 103 gol, 13 asist33 yaşındaki Eran Zahavi bu sezon çıktığı 7 maçta, 4 gol ve 1 asistle oynadı. İsrailli golcü oyuncu Guangzhou R&F formasıyla çıktığı 117 maçta 103 gol ve 31 asistle takımını sırtladı.Fenerbahçe'ye önerilen Eran Zahavi kimdir?Emre Belözoğlu'ndan Cenk Tosun hamlesi: Everton ile görüştü

Eran Zahavi'den Fenerbahçe itirafı

Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu iddia edilen İsrailli golcü Eran Zahavi, sarı-lacivertli takım hakkında açıklamalarda bulundu. Sport 1'e konuşan 33 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçeli taraftarların ilgisinin inanılmaz olduğunu söylerken, sarı-lacivertli takıma transfer olmayacağını ifade etti.

Zahavi yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'ye transfer olmam söz konusu değil. Instagram, dünyayı çılgına çevirdi. Sosyal medyadaki her şey orantısız. Güzeldi, güzel bir projeydi ama Fenerbahçe'ye transfer olmadım, olmayacağım da" dedi.

Fenerbahçe'nin istediği Zahavi'ye sürpriz çağrı: Beşiktaş'a gel Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusko Tosic, Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen İsrailli futbolcu Eran Zahavi'ye sürpriz bir çağrıdan bulundu. "Kupa kazanmak istiyorsan Beşiktaş'a gelmelisin"Çin ekibi Guangzhou'dan takım arkadaşı olan Zahavi'nin Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımın altına yorum bırakan Tosic, "Kupa kazanmak istiyorsan Beşiktaş'a gelmelisin" ifadelerini kullandı. Sırp futbolcunun bu yorumu sosyal medyada büyük etkileşim aldı. İşte Tosic'in gündem olan o çağrısı; Zahavi Fenerbahçe'ye geliyor: Sözleşme detayları belli oldu

Tosic, Beşiktaş'a gitmesini istemişti

Çin ekibi Guangzhou'dan takım arkadaşı olan Zahavi'nin Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımın altına yorum bırakan Tosic, "Kupa kazanmak istiyorsan Beşiktaş'a gelmelisin" ifadelerini kullanmıştı.

117 maçta, 103 gol, 13 asist

33 yaşındaki Eran Zahavi bu sezon çıktığı 7 maçta, 4 gol ve 1 asistle oynadı. İsrailli golcü oyuncu Guangzhou R&F formasıyla çıktığı 117 maçta 103 gol ve 31 asistle takımını sırtladı.

Maccabi Tel Aviv'den Eran Zahavi açıklaması Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde Vedat Muriqi için Lazio'ya transferine kesin gözüyle bakılıyor. Enner Valencia ile de 3 yıllık sözleşme imzalayan Fenerbahçe, bir golcüyü daha kadrosuna katmak istiyor.Çin Ligi'nde attığı gollerle adından sıkça söz ettiren Eran Zahavi için transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, 33 yaşındaki golcü oyuncunun transferini bitirmek istiyor. Zahavi'yi sadece Fenerbahçe değil, Maccabi Tel Aviv'de yakından takip ediyor.Gol makinesi Eran Zahavi, Fenerbahçe'ye önerildi Eran Zahavi hakkında konuştuİsrail kulübü dün sahasında oynadığı Maccabi Petah karşılaşmasını 2-1 kaybetti. Paginajornal'da yer alan habere göre, Maccabi Tel Aviv teknik direktörü Giorgos Donis, mücadele sonrasında Eran Zahavi hakkında açıklamalarda bulundu.Golcü oyuncunun eski kulübü Tel Aviv'e geri döneceğine yönelik sorulan soruya yanıt veren teknik direktör Donis, "Söylentilere cevap vermek istemiyorum. O çok iyi bir oyuncu ama bu konuda yorum yapmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.Henüz teklif yapılmadıTekdeeps'in haberine göre de Eran Zahavi henüz hangi takıma transfer olacağına karar vermedi. Halen Avrupa ve ABD'den gelen teklifleri değerlendiriyor. Maccabi Tel Aviv'de henüz resmi bir teklifte bulunmadı. Teklif yapmak için kulüp başkanı Mitch Goldhaar'ın onayı bekleniyor.117 maçta, 103 gol, 13 asist33 yaşındaki Eran Zahavi bu sezon çıktığı 7 maçta, 4 gol ve 1 asistle oynadı. İsrailli golcü oyuncu Guangzhou R&F formasıyla çıktığı 117 maçta 103 gol ve 31 asistle takımını sırtladı.Fenerbahçe'ye önerilen Eran Zahavi kimdir?