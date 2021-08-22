Adil Gevrek açıkladı: Yeni Malatyaspor Beşiktaş'tan transfer yapıyor

Siyah-Beyazlıların Mert Günok’u kadrosuna katmasının arsından 3. kaleci konumuna gelen Utku Yuvakuran Beşiktaş'tan ayrılıyor.
Yeni Malatyaspor genç eldiven için Beşiktaş ile anlaşma aşamasına geldi.
NTV Spor'a konuşan kulüp başkanı Adil Gevrek, Utku’nun transferini 1 hafta içinde tamamlanarak istediklerini söylerken, "Beşiktaş’a teklifimizi ilettik. Görüşmeler olumlu ilerliyor. Utku’yu satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına kiralamak istiyoruz" dedi.
- Beşiktaş’ta 5. sezonun geçiren Utku’nun siyah beyazlılar ile sözleşmesi 2024’te sona eriyor.