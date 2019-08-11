AFAS Stadyumu'nun çatısı çöktü
AVRUPA LİGLERİ

AFAS Stadyumu'nun çatısı çöktü

Hollanda Eredivisie ekiplerinden AZ Alkmaar'ın maçlarına ev sahipliği yapan AFAS Stadyumu'nun çatısının bir kısmı hortum sebebiyle çöktü.

Haber Merkezi DHA
Hortum sonrası stadyumda maddi hasar meydana geldi.

Hortum sonrası stadyumda maddi hasar meydana geldi.

Kulüpten konuyla ilgili açıklama yapılan açıklamada, genel müdür Robert Eenhorn olayın gerçekleştiği esnada herhangi bir yaralanma ya da can kaybı olmadığını ifade ederken, "Yaşanan olay hepimizi şaşırttı. Önümüzdeki günlerde konuyla ilgili uzman kişilerle çalışmalar yapacağız. Ancak o soruşturmalar bittikten sonra konuyu detaylandırabiliriz. Şimdi bunun için çok erken" dedi.

Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi 3'üncü tur rövanş maçında iç sahada FK Mariupol ile oynanacak maç ile ilgili ise Eenhorn, "Durum güvenli değilse statta hiçbir maç oynanmayacak. Yaklaşan maçlar hakkında daha net bir şekilde en kısa sürede bir bilgilendirme yapacağız" şeklinde konuştu.

Öte yandan hortum, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da da büyük yıkımlara yol açarken, Lüksemburg ve Fransa'da da etkisi görüldü.

Hortumun verdiği zarar, sosyal medyada paylaşılan videolarda görüldü.

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