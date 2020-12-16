SÜPER LİG

Ahmet Ağaoğlu: Veremeyeceğimiz hesap yoktur

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor'un hakkını ve hukukunu korumak için mücadele ettiklerini söyledi.

Haber Merkezi AA
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu yaptığı açıklamada, görevde bulundukları sürede gerçekleştirdikleri transferler üzerinden son günlerde menajerlere ödenen ücretlere yönelik bir algı oluşturulmaya çalışıldığını belirterek, "Bizim dönemde gerçekleştirilen 27 oyuncu transferi için ödenen menajerlik ücreti toplamda 5.6 milyon avrodur" dedi.

"Şunun özellikle bilinmesini isterim ki veremeyeceğimiz hiçbir hesabımız yoktur" ifadesini kullanan Başkan Ağaoğlu, şöyle devam etti:

"2,5 yıl önce göreve geldiğimizde kulübün mali durumu ortadaydı. Geldiğimiz günden itibaren kulübümüzün hakkını ve hukukunu korumak için mücadele ettik. Öyle ki tüzüğü değiştirerek, genel kurulda onaylanan bütçenin üzerinde harcama yapılması halinde yöneticileri şahsen sorumlu tuttuk. Yani kendi finansal "fair-play"imizi getirdik. Harcamalarımızda bu kadar hassas davranırken, bazı çevrelerin ısrarla gerçekle bağdaşmayan bu iddiaları gündeme getirmesine bir anlam veremiyoruz."

Trabzonsporlu Stiven Plaza İspanya'ya geri dönüyor
Trabzonsporlu Stiven Plaza İspanya'ya geri dönüyor

Trabzonspor'da Stiven Plaza ile yollar ayrılıyor. Bordo-mavililerin sezon başında kadrosuna kattığı fakat hem Newton'ın hem de Abdullah Avcı'nın gözüne giremeyen 21 yaşındaki oyuncunun İspanya'ya geri döneceği öğrenildi.Trabzonspor'un Real Valladolid'den kiraladığı Stiven Plaza, İspanya'ya transfer olmadan ülkesi Ekvador'un Independiente takımında forma giyiyordu. Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Independiente Kulübü Genel Menajeri Santiago Morales, 21 yaşındaki oyuncu hakkında açıklamalarda bulundu."İspanya'ya dönecek"Plaza'nın Türkiye'deki kariyerini sonlandırıp İspanya'ya geri döneceğini söyleyen Morales, Ekvadorlu oyuncunun Independiente'ye döneceğine yönelik iddialara da yanıt verdi. Genel menajer haberlerin doğru olmadığını söylerken, şu anda böyle bir düşünceleri olmadığını ifade etti.Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin istediği Marko Livaja'dan kötü haberEdgar için gelen teklif ortaya çıktı

"3'te 1 oranında komisyon ödedik"

Yapılan transferlerin tamamının izleme komitesi veya teknik heyetin talebi üzerine gerçekleştirildiğini vurgulayan Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Buna karşılık bizden önceki dönemlere ait olan ödenmemiş menajer komisyonları 17 milyon avroydu. Bu menajer komisyon borçlarının tamamını biz ödedik. Bizden önceki dönemde alınan sadece bir oyuncunun menajerine ödenen komisyon 1.3 milyon avroydu. Bizim 2,5 yıllık görev süremizde yapmış olduğumuz 27 transferden oluşan 5.6 milyon avroluk bir menajerlik ücreti var. Yani, bizden önceki dönemlerde oluşan ve bizim ödemek zorunda olduğumuz 17 milyon avroluk menajer ücretinin 3’te 1’i oranında menajer komisyonu ödedik."

  • "Kupalara haciz" hatırlatması
  • Yaratılmaya çalışılan algının farkında olduklarını vurgulayan Ahmet Ağaoğlu, "Geçmiş dönemde menajerlerin alacaklarından dolayı, kulübümüzün müzesindeki kupaların bile haczedildiği hafızalarımızdan silinmedi. Bütün bunlar ortadayken bu algıyı oluşturmaya çalışanların hangi amaçla bu yolu tercih ettiklerini de gayet iyi biliyoruz" şeklinde konuştu.

Edgar için gelen teklif ortaya çıktı
Edgar için gelen teklif ortaya çıktı

Süper Lig'de oynanan Trabzonspor-Sivasspor maçını takip eden Fransız Saint Etienne Kulübü harekete geçti.61 Saat'te yer alan habere göre bordo-mavililerin savunmacısı Edgar Ie için görüşme yapan ve 1 milyon euroluk teklif gönderen Fransızlara Trabzonspor’dan ret cevabı geldi.Fransız ekibinin Edgar’a da yıllık 1 milyon eurodan 4 yıllık sözleşme önereceği ifade edildi. Temsilcilerin ilerleyen günlerde yeniden Trabzonspor’un kapısını çalacağı gelen bilgiler arasında.Uğurcan Çakır ve Edgar Ie için geldiler

Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin istediği Marko Livaja'dan kötü haber
Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin istediği Marko Livaja'dan kötü haber

Kadrosuna takviye yapmak isteyen Trabzonspor ve Fenerbahçe'de gözler, Yunanistan'ın AEK takımında forma giyen Marko Livaja'ya çevrilmişti. Her 2 takımda başta olmak üzere birçok ekibin 27 yaşındaki oyuncu, izlediği biliniyordu.Hatta geçtiğimiz haftalarda yer alan haberlerde, sezon sonunda AEK ile sözleşmesi bitecek olan Marko Livaja'nın Trabzonspor'da forma giymek istediği ve Abdullah Avcı'nın oyuncunun transferine onay verdiği iddia edilmişti.Teklife sıcak bakıyorYunan basınında çıkan haberlere göre AEK, 27 yaşındaki golcü oyuncunun sözleşmesini uzatmak istiyor. 3 yıllık yeni bir sözleşme öneren AEK yönetimine kesin bir cevap vermeyen Livaja'nın, teklife sıcak baktığı kaydedildi. Aynı zamanda gelen diğer teklifleri de düşünen Hırvat oyuncunun, kısa bir süre içerisinde karar vermesi bekleniyor.4 gol ve 2 asistle oynadıSantrfor olarak görev yapan Marko Livaja, bu sezon toplamda 17 kez AEK forması giydi. Bu karşılaşmalarda 4 gol ve 2 asistle oynayan oyuncu, 2018 yılında Las Palmas'tan 1.8 milyon euro transfer bedeliyle kadroya katılmıştı.Edgar için gelen teklif ortaya çıktıErol Bulut Fenerbahçe için reddettiği takımı açıkladı: Anlaşmaya yakındım🗣Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Yunan basınına konuştu:👉Sarı-lacivertlilerden önce hangi takımla görüştü?👉Pelkas transferinin perde arkasında neler yaşandı?👉Bakasetas alınsa, Pelkas transferi gerçekleşmeyecek miydi?👉Marko Livaja&#39;yı istedi mi?&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 27, 2020

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