Ahmet Çakar: Fenerbahçe Blanc ile görüştü, Ersun Yanal çıldırdı

"Ersun Yanal'ın defteri dürülmüştü, Ersun Yanal bitmişti, hafta içinde Comolli Blanc ile görüştü. Bu sinyal Ersun Yanal'a da geldi. Laurent Blanc ile Ali Koç'un Comolli üzerinden yaptığı görüşme, Ersun Yanal'ın kimyasını bozdu. Uluslararası anlamda benim kulağım deliktir. Bugün Beşiktaş Fenerbahçe'yi yenseydi, Ersun Yanal belki de yarın gönderilecekti, devre arasına Blanc ile gireceklerdi. Başarısızsan, gidersin. Bu kadar basittir. Ersun Yanal'ı kudurtan, Blanc ile yapılan görüşmedir. 'Ben olduğum sürece Ersun Yanal gelmez' diyen de Ali Koç'tu, Ersun Yanal geldi. Fenerbahçe Blanc ile görüştü, Ersun Yanal da bunu duydu, kimyası bozuldu ve çıldırdı"