Ahmet Çakar: Fenerbahçe Blanc ile görüştü, Ersun Yanal çıldırdı

Fenerbahçe Teknik Diretkörü Ersun Yanal, 3-1 kazandıkları Beşiktaş derbisinin ardından istifa imasında bulundu.
Maçın ardından ayıncı kuruluşa konuşan Yanal, "Birçok mevkisinde oyuncu olmayan, hatta teknik direktörü olmayan Fenerbahçe galip geldi. Fenerbahçe taraftarına armağan olsun. Soru almayayım. Açıklamayı hafta içerisinde basın toplantısı ile yapacağım" ifadelerini kullandı.
Ersun Yanal'ın kimyasını Blanc bozdu
58 yaşındaki teknik adamın bu açıklamalarıyla ilgili eski hakem Ahmet Çakar, çarpıcı bir iddia ortaya attı. Fenerbahçe'nin hafta içinde Fransız teknik adam Laurent Blanc ile görüştüğü söyleyen Çakar, "Bu görüşme sonrası Ersun Yanal'ın kimyası bozuldu" dedi.
Beşiktaş derbisinin kaybedilmesi durumunda Ersun Yanal ile yolların ayrılacağını ifade eden Çakar, şöyle konuştu;
"Ersun Yanal'ın defteri dürülmüştü, Ersun Yanal bitmişti, hafta içinde Comolli Blanc ile görüştü. Bu sinyal Ersun Yanal'a da geldi. Laurent Blanc ile Ali Koç'un Comolli üzerinden yaptığı görüşme, Ersun Yanal'ın kimyasını bozdu. Uluslararası anlamda benim kulağım deliktir. Bugün Beşiktaş Fenerbahçe'yi yenseydi, Ersun Yanal belki de yarın gönderilecekti, devre arasına Blanc ile gireceklerdi. Başarısızsan, gidersin. Bu kadar basittir. Ersun Yanal'ı kudurtan, Blanc ile yapılan görüşmedir. 'Ben olduğum sürece Ersun Yanal gelmez' diyen de Ali Koç'tu, Ersun Yanal geldi. Fenerbahçe Blanc ile görüştü, Ersun Yanal da bunu duydu, kimyası bozuldu ve çıldırdı"
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