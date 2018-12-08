Ahmet Çakar'dan 'VAR' isyanı

Süper Lig'de Galatasaray'ın sahasında Rizespor'u konuk ettiği maçta konuk ekibin attığı golün, Muslera'ya faul yapıldığı gerekçesiyle iptal edilmesi eski hakem Ahmet Çakar'ın büyük tepkisini çekti.

Çakar, 72. dakikada atılan golün iptal edilmesiyle ilgili olarak attığı tweette, "Türk hakemlerine hiç bir saygım kalmadı. Yazıklar olsun. VAR falan hikaye. Kim bağırdıysa ona kıyak yapıyorsunuz. Rize'nin attığı 2. gol buz gibi gol. MHK derhal istifa et. Kötü işler oluyor" ifadelerini kullandı.

Türk hakemlerine hiç bir saygım kalmadı . Yazıklar olsun. VAR falan hikaye. Kim bağırdıysa ona kıyak yapıyorsunuz. Rize nin attığı 2. Gol. Buz gibi gol. Öpsünler VAR ınızı yoğunuzu. MHK derhal istifa et. Kötü işler oluyor. — Ahmet Çakar (@ahmetcakar1) 8 Aralık 2018