SÜPER LİG

Ahmet Çakar'dan 'VAR' isyanı

Eski hakem Ahmet Çakar, Galatasaray'ın Rizespor'u ağırladığı maçta konuk ekibin golünün faul gerekçesiyle iptal edilmesine tepki gösterdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ahmet Çakar

Ahmet Çakar

Süper Lig'de Galatasaray'ın sahasında Rizespor'u konuk ettiği maçta konuk ekibin attığı golün, Muslera'ya faul yapıldığı gerekçesiyle iptal edilmesi eski hakem Ahmet Çakar'ın büyük tepkisini çekti.

  • Çakar, 72. dakikada atılan golün iptal edilmesiyle ilgili olarak attığı tweette, "Türk hakemlerine hiç bir saygım kalmadı. Yazıklar olsun. VAR falan hikaye. Kim bağırdıysa ona kıyak yapıyorsunuz. Rize'nin attığı 2. gol buz gibi gol. MHK derhal istifa et. Kötü işler oluyor" ifadelerini kullandı.


Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.