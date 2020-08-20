Ahmet Nur Çebi: Galatasaray taraftarı kendi yöneticileriyle hesaplaşsın

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, HelpSteps ile gerçekleştirilen lansmanın ardından soruları yanıtladı. PAOK maçıyla ilgili olarak konuşarak sözlerine başlayan Çebi, “Bu tur tek maç. PAOK ile deplasmanda oynayacağız. Yunanistan’la aramızda sorunlar olduğu söyleniyor. Oradan gelen mesajlar aktarılıyor. Ne olursa olsun, futbolda siyasetin dışında kalmaya hassasiyet gösteriyoruz. Biz spor için varız, kardeşlik için varız. Efendiliğimizden taviz vermeyiz, cesaretimizi de kimse sınamasın. Her şartta topumuzu oynarız. PAOK takımı da siyah-beyaz ve kartal amblemi var. Ümit ediyorum ki misafirperverlik göstereceklerdir. Yazılanların afaki olduğunu düşünüyorum. Dışişleri Bakanlığı’nın bütün yetkilileri, bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ve yardımcıları her gün bizimle iletişim halinde, aldıkları kararlar doğrultusunda gerekeni yapıyorlar. Hepsine teşekkür ediyorum. Türkiye Futbol Federasyonu da konunun içinde. Bu maçı sağlıklı şekilde oynamamız açısından herkes elinden geleni yapıyor. PAOK takımı yetkililerine de güveniyorum. Hak eden kazansın” diye konuştu.

“Galatasaray taraftarı kendi yöneticileriyle hesaplaşsın”

Mensah transferinin ardından Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı’na yönelik sosyal medyada yazılanlarla ilgili de konuşan Ahmet Nur Çebi, “Mensah transferinin perde arkası çok uzun hikaye. Berna hanımla çok daha evvelden yaptığımız bir görüşme vardı. ‘Eğer böyle bir durum olursa öncelik sizindir’ diyen bir Anadolu hanımefendisiyle böyle bir görüşmemiz oldu. Berna Hanım bizim için çok kıymetli bir isim. Kendisinin ve ailesinin hakkında sosyal medyada bu tip şeyler yazılmasını doğru bulmuyorum. Galatasaray taraftarına şunu söylemek istiyorum, Berna hanımın transferde bir durumu söz konusu değildir. Transfer bir yönetici işidir. Kendilerinden rica ediyorum. Bir hanımefendi ve bir kız çocuğu var. Galatasaray taraftarına yakışan da bu doğrultuda hareket etmektir. Hesaplaşma yapacaklarsa, kendi yöneticileriyle bunu yapabilirler” açıklamasında bulundu.

Takımdaki isimlerle maaş indirimi konusunda görüşmelerinin sürdüğünü de söyleyen Çebi, “Huyum kurusun pazarlığı seviyorum. Futbolcuya yüksek ücret vermek çok kolaydır, pazarlık 5 dakika sürüyor ve poz veriyorsunuz. Ama ödeme yapamadığınız zaman durum değişiyor. Vermek çok kolay. Profesyonel futbolcularımızdan bazıları henüz taviz vermiyorlar ama ben kulübümüz adına ısrarla pazarlığa devam edeceğim” diyerek sözlerini tamamladı.

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Beşiktaş'ın rakibi PAOK Şampiyonlar Ligi maçına provokatif formayla çıkacak Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi PAOK'tan kritik eleme maçı öncesinde tartışma çıkartan bir hamle geldi.Yunan temsilcisi, duyurduğu yeni formaların üstüne önceki günlerde yeniden camii olarak hizmet vermeye başlayan Ayasofya'nın ismini yazdı.Beşiktaş maçında giyilmesi beklenen formaların üstünde Ayasofya'nın dışında Pontus, Konstantinopolis gibi isimlerin de yer alması sosyal medyada büyük tepki çekti.PAOK'un Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerginliklerin yaşandığı süre içerisinde böyle bir forma duyurması provokatif bir hamle olarak yorumlandı.Öte yandan UEFA'nın PAOK'un formalarıyla ilgili bir yaptırımda bulunup bulunmayacağı merak konusu oldu.İşte PAOK'un Türkiye'de tepki gören forması;