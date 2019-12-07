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Ahmet Nur Çebi: UEFA'dan men kararı gelebilir

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Kulüp batmış durumda. Taraftar hazırlıklı olsun UEFA’dan Avrupa’ya gitmemek için men kararı gelebilir" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi Diğer, Yeni Şafak
Beşiktaş'ın 34. başkanı Ahmet Nur Çebi

Beşiktaş'ın 34. başkanı Ahmet Nur Çebi

Fotoğraf: IHA

Ahmet Nur Çebi, kulübün mali durumu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. TFF'den "Şu anda transfer yapamazsınız" uyarısı aldığını belirten Çebi, UEFA'dan de men cezası gelebileceğini söyledi.

Başkan Çebi'nin Hayatta Beşiktaş Radyosu'nda yaptığı açıklamalar şöyle;

"Herkes kaçmış"

  • "Cansız, her şeyin bittiğini hissettiren bir atmosfer vardı. Önemli profesyonellerin ayrıldığını gördük. Kendimizi kötü hissettik. Ümraniye'de de aynı şeyleri yaşadık. Ceketi alan gitmiş. Yönetici, çalışan hepsi kaçmış. Beşiktaş taraftarı, kimseden para alıp olumsuz tezahürat yapmaz. Yaptıysa bir şeyleri gördüğü için yapmıştır. Sayın başkan bugüne kadar pusucu diye kime dedi? Çıkıp açıklasın."

"TFF şu anda transfere izin vermiyor"

  • "En az 2 transfere ihtiyaç var gibi duruyor. Bir forvet, belki bir tane 6-8 numara olabilir. Federasyon şu an bize müsaade etmiyor. Satmadan transfer yapamıyoruz. Lisans kurulu bizi sınırlıyor."

"Aboubakar ve Talisca defterleri kapandı"

  • "Aboubakar, Cenk Tosun ve Talisca gibi isimleri ben de çok isterim ama o defterler kapandı. Vereceğimiz paraya zaten onlar gelmezler. Talisca'da hata yapıldı. Satın alma opsiyonu var ama oyuncuyu bağlayamadınız. Buna becerisizlik mi diyelim, artık ne derseniz. Aboubakar'ı da kaçırdık."

"UEFA'ya gidemeyebiliriz"

  • "Beşiktaş batmış durumda. Kulübün geliri yok. Giderler almış yürümüş. Taraftar hazırlıklı olsun UEFA’dan Avrupa’ya gitmemek için men kararı gelebilir. UEFA'ya gidemeyebiliriz. Herkes buna hazır olmalı."


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