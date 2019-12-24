SÜPER LİG

Ahmet Nur Çebi ve Fatih Terim PFDK'da

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim 'sportmenliğe aykırı açıklamaları' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, derbide yaşanan hakem hatalarıyla ilgili dün basın toplantısı düzenlemişti.

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, derbide yaşanan hakem hatalarıyla ilgili dün basın toplantısı düzenlemişti.

Fotoğraf: Erhan Elaldı / AA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sevkleri açıklandı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile siyah beyazlı yöneticiler Adnan Dalgakıran ve Erdal Torunoğulları 'sportmenliğe aykırı açıklamaları' sebebiyle PFDK'ya sevk edildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de aynı sebepten PFDK'ya sevk edilen bir diğer isim oldu.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

  • " Beşiktaş A.Ş. Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin 23.12.2019 tarihinde basın toplantısında yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

  • "Beşiktaş A.Ş. Kulübü idarecisi Adnan Dalgakıran'ın 22.12.2019 tarihinde medyada yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

  • "Beşiktaş A.Ş. Kulübü idarecisi Erdal Torunoğlulları'nın 23.12.2019 tarihinde sosyal medya hesabından yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

  • "Galatasaray A.Ş. Kulübü Teknik Sorumlusu Fatih Terim'in 21.12.2019 tarihinde oynanan Göztepe A.Ş.-Galatasaray A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakası sonunda yapmış olduğu röportajdaki "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."


Ahmet Nur Çebi'den hakem isyanı: Kadıköy'de yaşananları hiçbir Beşiktaşlı unutmayacak
Ahmet Nur Çebi'den hakem isyanı: Kadıköy'de yaşananları hiçbir Beşiktaşlı unutmayacak

Beşiktaş'ın deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olduğu maçtaki hakem kararları siyah-beyazlı camianın tepkisini çekti. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi konuyla ilgili Vodafone Park'ta basın toplantısı düzenledi.Çebi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;"Ayrıcalık istemedik, adalet istedik""Sayın Ali Koç ve yönetimine misafirperverlik için teşekkür ederim. Ancak maç öncesi yapılan anons ve şarkılar manidardır. Biz hakem adaleti istiyoruz. Beşiktaş lehine de olsa bunu bizim kabul etmemiz mümkün değildir. Haftalardır süren skandal kararlar, dün gece Fenerbahçe maçında adeta rezilliğe dönüştü. Hiçbir zaman ayrıcalık istemedik, adalet istedik.""Futbol için savaşmaya devam edeceğiz""Ülke futbolunun bulunduğu koşulları iyi biliyoruz. Yapıcı olmak için çabalarımızın acizlik olarak görülmesi kabul edilebilir değil. İlk günden itibaren sadece adalet istedik. Bedeli ne olursa olsun adil futbol için savaşmaya devam edeceğiz.""Hakem hesap kesemez""Bu düzenin böyle devam etmesini istemeyenler safları sıklaştırsınlar ve yanımızda olsunlar. Benim takımım dün iyi oynamamış olabilir. Bundan size ne? Hakem gelip hesap kesemez.""Özür dilesinler""Dün akşam Kadıköy'de yaşananları hiçbir Beşiktaşlı unutmayacak, unutursak yine aynıları ile karşılaşacağız. Çıkıp özür dilesinler.""VAR kayıtlarını açıklayın""VAR protokolünün değiştirilmesini istiyoruz. Bu konuda uluslararası arenada ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. VAR kayıtlarının açıklanmasını istiyoruz. Gizliniz saklınız mı var? Tenis ve basketboldaki gibi teknik direktörlerin VAR'a itiraz hakkı olmalı.""Çürük elmaların temizlenmesinden çekinmeyin""Korkmayın! Açıklayın! Çürük elmaların temizlenmesinden çekinmeyin. Elma büyükmüş küçükmüş, ihracaata yönelikmiş, geçin bunları. Çürükleri temizlemediğiniz sürece bütün elmaları, yani bütün futbolu yok edeceksiniz. Lig sıralamasında denge gözetiliyor algısı ligimize ağır darbe vurur, böyle bir algı kamuoyunda hakim durumda.""Güneşi balçıkla sıvatmayacağız""UEFA hakem komitesi ve bu komiteyle yakın teması olan bir hakem gözlemcisi ve hocasıyla anlaşmak istiyoruz. Yönetim ve teknik kadromuzu eğitecek. Maçlarımızı izleyecek, rakiplerimizin kritik maçlarını izleyecek ve bize maçın hakemleriyle ilgili raporlar sunacak. Bu raporları, UEFA ve FIFA hakem komiteleriyle paylaşacağız. Güneşi balçıkla sıvatmayacağız. Şikayet değil, doğruyu, adaleti tesis etme mücadelesi vereceğiz. Camia olarak başkanından yönetimine, futbolcusundan teknik adamına, yedisinden yetmişine futbol adaleti için mücadele edeceğiz. Futbolda adalet isteyenleri desteğe, mücadeleye katılmaya davet ediyorum."Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde kritik an: Çakır 'devam' dedi VAR uyarmadıGaleri: Rıdvan Dilmen: Cüneyt Çakır skora etki edecek hatalar yaptı

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