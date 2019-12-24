Ahmet Nur Çebi ve Fatih Terim PFDK'da

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sevkleri açıklandı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile siyah beyazlı yöneticiler Adnan Dalgakıran ve Erdal Torunoğulları 'sportmenliğe aykırı açıklamaları' sebebiyle PFDK'ya sevk edildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de aynı sebepten PFDK'ya sevk edilen bir diğer isim oldu.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

" Beşiktaş A.Ş. Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin 23.12.2019 tarihinde basın toplantısında yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

"Beşiktaş A.Ş. Kulübü idarecisi Adnan Dalgakıran'ın 22.12.2019 tarihinde medyada yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

"Beşiktaş A.Ş. Kulübü idarecisi Erdal Torunoğlulları'nın 23.12.2019 tarihinde sosyal medya hesabından yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

"Galatasaray A.Ş. Kulübü Teknik Sorumlusu Fatih Terim'in 21.12.2019 tarihinde oynanan Göztepe A.Ş.-Galatasaray A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakası sonunda yapmış olduğu röportajdaki "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."



