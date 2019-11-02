Ahmet Nur Çebi'den transfer açıklaması: Şov yok

Antalya'da katıldığı Kartal Yuvası açılışında açıklamalarda bulunan siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, merak edilen transfer sorusuna cevap verdi.

"Bonservissiz futbolcuları seçmek istiyoruz"

beIN Sports'a konuşan Çebi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Kulübün ekonomik durumu ortada. Transferleri şov amaçlı yaparsanız bunun katkısı olmaz. Taraftar buna üzülebilir ama ben şeffaf olacağım. Bonservisi olmayan, bize katkı verecek futbolcuları seçmek istiyoruz."

"Bütçemize uyarsa niye gelmesin?"





"Talisca, Cenk ve Aboubakar bizim gündemimizde bu saate kadar gelmedi. Gelmeyecek kimsenin gündemde kalmasını doğru bulmuyoruz. Talisca, bizim bütçemize uyarsa niye gelmesin? Aboubakar da öyle. Bütçeye uyarsa varlar, yoksa yoklar. Şov yok."