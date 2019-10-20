Akdeniz'de çılgın maç: 7 gol atıldı, Alanya lider oldu

Süper Lig'in 8. haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup etti ve 17 puanla liderliğini sürdürdü.
Karşılaşmadan dakikalar;
16. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Alanyasporlu Bakasetas ön direğe yükselttiği topa iyi yükselen Ceyhun’un kafa vuruşu kaleci Gökhan’ın sağından geçerek ağlarla buluştu. 1-0
22. dakikada Rizesporlu Boldrin’in kullandığı köşe vuruşunda Diomande kafayı vurdu ancak top üstten dışarı gitti.
29. dakikada soldan kanattan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Junior Fernandes çizgiye kadar koşu yaparak yerden ceza sahasına gönderdiği topa Efecan’ın dokunmasıyla kaleciyi de geçen topa Cisse’nin şutu ağlarla buluştu. 2-0
51. dakikada Alanyaspor’un sağ köşeden kullandığı korner vuruşunda Onur topu arka direğe gönderdi. Defansın müdahalesiyle açılan topa Bakacetas gelişine sert vurdu ve top fileleri havalandırdı. 3-0
65. dakikadaki Rizespor atağında ceza sahasına giren Boldrin, Alanyasporlu Welinton’un müdahalesinin ardından yerde kaldı ve maçı hakemi Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Boldrin’in penaltı vuruşu kaleci Marafona’nın sağından ağlara gönderdi. 3-1
70. dakikada gelişen Alanyaspor’un kazandığı köşe vuruşunda Onur topu kale önüne gönderdi. Ceza sahasında bulunan Fernandes’in kafa vuruşu rakip oyuncunun da kafasına çarparak yön değiştirdi ve ağları havalandırdı. 4-1
72. dakikada Rizespor’un kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Boldrin, ceza sahasının gerisinden direkt kaleye vurdu. Defansı geçen top kaleci Marafona’nın uzanmasına rağmen ağlarla buluştu. 4-2
75. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Fernandes’in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Cisse rakibinden sıyrılarak vurduğu sert şut filelerle buluştu. 5-2
Bu sonuçla Aytemiz Alanyaspor 17 puana yükseldi, Çaykur Rizespor ise 8 puanda kaldı.
Alanyaspor-Rizespor maçı 🔥🔥🔥
16' Ceyhun (1-0)
30' Cisse (2-0)
51' Bakasetas (3-0)
66' Boldrin (P) (3-1)
70' Fernandes (4-1)
73' Boldrin (4-2)
75' Cisse (5-2) pic.twitter.com/SF5NOJpMDH
Alanyaspor-Rizespor maçı 🔥🔥🔥
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