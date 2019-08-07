Akhisarspor-Galatasaray: 0-1
SÜPER LİG

Akhisarspor-Galatasaray: 0-1

Galatasaray, Akhisarspor'u Belhanda'nın attığı golle 1-0 mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Belhanda'nın gol sevinci.

Belhanda'nın gol sevinci.

Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Kupa karşılaşmasının ilk yarısı, sarı-kırmızılı ekibini 1-0 üstünlüğünde sona erdi.

TFF Süper Kupa, geçtiğimiz sezonun lig ve kupa şampiyonu Galatasaray ile geçen sezonun kupa finalisti Akhisarspor arasında oynanan maçla sahibini buldu.

Fatih Terim'in cezası nedeniyle tribünden takip ettiği maçta Galatasaray, Akhisarspor'u Belhanda'nın ayağından bulduğu golle 1-0 mağlup etti ve 13. Süper Kupa'nın sahibi oldu.

  • Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sarı Kırmızılı kulüpteki 20. kupasını kazandı. Galatasaray en son 2016-2017 yılında Beşiktaş'ı seri penaltılar sonucunda mağlup ederek kupaya uzanmıştı. Akhisarspor ise Süper Kupa'yı geçtiğimiz sezon Galatasaray'ı penaltılar sonucunda mağlup ederek tarihinde ilk kez kazanmıştı.

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