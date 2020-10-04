SÜPER LİG

​Alanyaspor-Hatayspor 6-0 maç özeti golleri izle

Alanyaspor'dan Hatayspor'a yarım düzüne gol

Süper Lig'in 4. haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Atakaş Hatayspor'u 6-0 mağlup etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Alanyasporlu futbolcuların gol sevinçleri

Alanyasporlu futbolcuların gol sevinçleri

Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor sahasında Hatayspor'u konuk etti. Bu maça kadar ligde gol yemeyen Hatayspor deplasmanda Alanyaspor'a 6-0 mağlup oldu. Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Bakasetas, 24, 67 ve 78. dakikalarda Davidson, 35. dakikada Bareiro ile 45. dakikada Moubandje kaydetti.

Bu sonucun ardından Alanyaspor puanını 10'a yükseltirken, Hatayspor ise 7 puanda kaldı. Milli aradan sonra Alanyaspor deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Hatayspor ise sahasında Erzurumspor'u konuk edecek.

İlk 11'ler

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Salih, Siopis, Efecan, Bakasetas, Davidson, Bareiro

Hatayspor: Munir, Popov, Yusuf, Pablo, Mesut, Sackey, Aabid, Selim, Gökhan, Barbosa, Diouf

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