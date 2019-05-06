Alanyaspor-Konyaspor maçında duygusal anlar

Süper Lig'in 31'inci haftasında karşılaşan Aytemiz Alanyaspor ile Atiker Konyaspor öncesinde, geçen hafta trafik kazasında hayatını kaybeden Alanyaspor'un Çek oyuncusu Josef Sural çeşitli etkinliklerle anıldı.
Alanyaspor'un soyunma odasındaki giyinme kabinine Sural'ın 90 numaralı siyah forması, fotoğrafı ve karanfil bırakıldı.
Dolabına karanfiller konuldu
- Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan maça Alanyasporlu futbolcular ısınmaya Josef Sural'ın fotoğrafı bulunan siyah formalarla çıktı. Karşılaşma için taraftarlara özel olarak Josef Sural forması ve üzerinde Sural fotoğrafı bulunan tişörtler hazırlandı. Maça gelen birçok taraftar üzerlerinde bu tişörtle tribünleri doldurdu. Karşılaşmayı takip eden basın mensupları da yine bu tişörtlerden giydi.
Josef Sural pankartı
- Alanyaspor ve Konyasporlu futbolcular seremoni öncesi hem Türkçe hem de İngilizce "Seni asla unutmayacağız Josef Sural" yazılı pankartlarla sahaya çıktı. Aynı şekilde sahanın kenarındaki reklam ekranlarında da aynı mesajlar maç boyunca yayınlayacak. Alanyasporlu futbolcular, Sural anısına karşılaşmada yeni sezonun siyah renkli formalarıyla mücadele devam edecek. Karşılaşma süresince Alanyasporlu futbolcular Sural'ın fotoğrafı basılı olan maç formasını terletecek.
12'inci olarak Sural anons edildi
- Maç öncesi yapılan takım kadroları anonsunda ise Alanyaspor'un ilk 11'ini okuyan anons görevlisi, “Şu an aziz ruhu da yanımızda olan 90 numaralı formasıyla Josef Sural" şeklinde 12'nci oyuncu olarak Sural'ı anons etti.
Sural anısına 2 dakika sessizlik
- Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) aldığı karara göre karşılaşma öncesi Josef Sural anısına saygı duruşunda bulunuldu. Taraftar gruplarının kendi aralarında aldığı karar doğrultusunda maçın başlama düdüğünün ardından statta 2 dakikalık sessizlik hakim oldu. Ardından da Josef Sural 2 dakika boyunca alkışlanarak anıldı.
Sural'ın hayatını kaybettiği kazada aynı minibüste bulunan Papiss Cisse, Welinton Souza Silva, Djalma Campos, Steven Caulker ve Baiano da ilk 18'de yer aldı.
#JosefSuraliçinoyna pic.twitter.com/xD5p5D2Jul
#JosefSuraliçinoyna pic.twitter.com/xD5p5D2Jul— Aytemiz Alanyaspor (@Alanyaspor) 6 Mayıs 2019
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