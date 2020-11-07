Alanyaspor ile Trabzonspor yenişemedi

Süper Lig'in 8. haftasında Alanyaspor sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Alanyaspor'un golünü 49. dakikada Caulker kaydederken, Trabzonspor'un golünü de 59. dakikada Caulker kendi kalesine attı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 6'ya, Aytemiz Alanyaspor ise 17'ye yükseltti. Milli aradan sonra Trabzonspor sahasında Erzurumspor'u konuk edecek. Alanyaspor ise deplasmanda Antalyaspor'un konuğu olacak.

Trabzonsporluları çıldırtan pozisyon: Nasıl pas vermezsin! Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor'un deplasmanda Alanyaspor'a konuk olduğu maçta bordo-mavililerin sezon başında kadrosuna kattığı Djaniny, karşılaşmada harcadığı gol pozisyonuyla saç baş yoldurttu.Trabzonspor formasıyla ilk kez 11'de sahaya çıkan 29 yaşındaki futbolcu, mücadelenin 25. dakikasında karşı karşıya pozisyonda Alanyaspor kalecisi Marafona'yı geçemedi.Müsait pozisyondaki Pereira'ya pas vermediYan tarafında bomboş pozisyonda olan Pereira, kendisine pas vermeyip şut çeken Yeşil Burun Adalı futbolcuya tepki gösterdi. Bordo-mavili taraftarlar da sosyal medya hesaplarından "Bu pozisyonda nasıl pas vermezsin" diyerek Djaniny'e tepkilerini dile getirdi.Oyundan alındıKarşılaşmada yakaladığı fırsatlardan yararlanamayan Djaniny, 56. dakikada yerini Benik Afobe'ye bıraktı.Alanyaspor-Trabzonspor (CANLI)

Karşılaşmada dakikalar

9. dakikada Abdülkadir Ömür'ün sağ taraftan kullandığı kornerde arka direkte Djaniny topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

19. dakikada Trabzonspor'da Djaniny, savunmanın arkasına atılan topu kontrol ederek ceza sahasına girdi. Djaniny'nin sol çaprazdan vuruşunda, kaleci Marafona topu kornere çeldi.

25. dakikada bordo-mavili ekip önemli bir fırsattan sonuç alamadı. Orta alana yakın bir bölgeden atılan uzun topta Djaniny, kaleci Marafona ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda, Marafona topa müdahale ederek gole izin vermedi. Aytemiz Alanyaspor savunması topu uzaklaştırdı.

29. dakikada Aytemiz Alanyaspor'un ceza sahası dışından sol çaprazdan kazandığı serbest atışta Salih Uçan, topu direkt kaleye gönderdi. Kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kontrol etti.

39. dakikada Siopis'in uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Bareiro'nun ayak koyduğu top, kaleci Uğurcan Çakır'ın üstünden ağlarla buluştu. Maçın hakemi Ali Palabıyık, pozisyonda ofsayt düdüğünü çaldı. VAR'ın onayı sonrası karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

50. dakikada sol kanattan Bakasetas'ın kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içindeki Caulker kafa vuruşuyla pozisyonu tamamladı ve top ağlarla buluştu: 1-0.

59. dakikada sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Abdulkadir Parmak ceza sahası içine topu ortaladı. Altı pasın içindeki Afobe ve Caulker arasında kalan topa ters vuran Caulker topu kendi ağlarına gönderdi :1-1

89. dakikada sol kanattan köşe vuruşunu kullanan Bakasetas topu ceza alanı içine gönderdi. Caulker attığı gole benzer şekilde topa yükseldi ancak top kaleci Uğurcan'da kaldı.

Maç 1-1 sona erdi.