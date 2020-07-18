SÜPER LİG

Alanyaspor'un yeni sezon formalarında gururlandıran detay

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, yeni sezon formalarını tanıttı. Formalardan askeri kamuflajlı olanı dikkati çekerken, ondan elde edilecek gelirin yüzde 10'unun Mehmetçik Vakfına bağışlanacağı açıklandı.

Haber Merkezi AA
Alanyaspor'un yeni formaları

Alanyaspor'un yeni formaları

Fotoğraf: Alanyaspor

Aytemiz Alanyaspor'un 2020-2021 sezonunda giyeceği maç formaları tanıtıldı.

Turuncu-yeşilli kulüp, sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir video ile yeni sezon formalarını taraftarın beğenisine sundu.

Videonun altında paylaşılan notta, 2020-2021 sezonunda 3 farklı forma ile sahaya çıkılacağı belirtildi. Ayrıca, "Kamuflaj modelimiz Denizlispor maçında sahada olacak. Beyaz ve çubuklu formalarımız da çok yakında Alanyaspor Store mağazalarında satışta olacak. Kamuflaj formalarımızın satışından elde edilecek kazancın yüzde 10'u Mehmetçik Vakfına bağışlanacak" denildi.

  • Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 33. haftasında yarın Bahçeşehir Okulları Stadı'nda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak.

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