Alexander Sörloth Norveç'i ayakta tuttu

EURO 2020 Elemeleri F Grubu'nda Romanya sahasında Norveç'i konuk etti. Mücadele Alexander Sörloth'un son dakikada attığı golle 1-1 beraberlikle sonuçlandı. 23 yaşındaki oyuncu oyuna 46. dakikada dahil oldu. Bu sonucun ardından Norveç 11 puanla grupta dördüncü sırada yer aldı.

Oynanan diğer maçlarda sonuçlar

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'de elemelerin 8. haftası, 4 grupta oynanan 9 karşılaşmayla sona erdi.

Öne çıkan maçta, F Grubu'nda İsveç, konuk ettiği İspanya ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golünü 50. dakikada Marcus Berg, İspanya'nın golünü ise 90 2. dakikada Rodrigo kaydetti. İspanya, aldığı puanla EURO 2020'ye katılmayı garantiledi.

Daha önce EURO 2020'ye katılmayı garantileyen İtalya ise deplasmanda Lihtenştayn'ı 5-0'la geçerek günün en farklı galibiyetine imza attı.

Sonuçlar şöyle:

- D Grubu

Cebelitarık-Gürcistan: 2-3

İsviçre-İrlanda Cumhuriyeti: 2-0

- F Grubu

Romanya-Norveç: 1-1

Faroe Adaları-Malta: 1-0

İsveç-İspanya: 1-1

- G Grubu

İsrail-Letonya: 3-1

- J Grubu

Finlandiya-Ermenistan: 3-0

Yunanistan-Bosna Hersek: 2-1

Liechtenstein-İtalya: 0-5



