Alexander Sörloth Norveç'i ayakta tuttu
SÜPER LİG

Alexander Sörloth Norveç'i ayakta tuttu

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde Norveç deplasmanda Romanya ile 1-1 berabere kaldı. Norveç'in golünü 90+2. dakikada Trabzonspor'un golcü oyuncusu Alexander Sörloth kaydetti.

Haber Merkezi Diğer
Alexander Sörloth bu sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 13 karşılaşmada 6 gol 2 asist ile oynadı.

Alexander Sörloth bu sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 13 karşılaşmada 6 gol 2 asist ile oynadı.

EURO 2020 Elemeleri F Grubu'nda Romanya sahasında Norveç'i konuk etti. Mücadele Alexander Sörloth'un son dakikada attığı golle 1-1 beraberlikle sonuçlandı. 23 yaşındaki oyuncu oyuna 46. dakikada dahil oldu. Bu sonucun ardından Norveç 11 puanla grupta dördüncü sırada yer aldı.

F Grubu'nda puan durumu
F Grubu'nda puan durumu

Oynanan diğer maçlarda sonuçlar

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'de elemelerin 8. haftası, 4 grupta oynanan 9 karşılaşmayla sona erdi.

Öne çıkan maçta, F Grubu'nda İsveç, konuk ettiği İspanya ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golünü 50. dakikada Marcus Berg, İspanya'nın golünü ise 90 2. dakikada Rodrigo kaydetti. İspanya, aldığı puanla EURO 2020'ye katılmayı garantiledi.

Daha önce EURO 2020'ye katılmayı garantileyen İtalya ise deplasmanda Lihtenştayn'ı 5-0'la geçerek günün en farklı galibiyetine imza attı.

  • Sonuçlar şöyle:
  • - D Grubu
  • Cebelitarık-Gürcistan: 2-3
  • İsviçre-İrlanda Cumhuriyeti: 2-0
  • - F Grubu
  • Romanya-Norveç: 1-1
  • Faroe Adaları-Malta: 1-0
  • İsveç-İspanya: 1-1
  • - G Grubu
  • İsrail-Letonya: 3-1
  • - J Grubu
  • Finlandiya-Ermenistan: 3-0
  • Yunanistan-Bosna Hersek: 2-1
  • Liechtenstein-İtalya: 0-5


Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Kosova Karadağ'ı yendi, Vedat Muriç soyunma o...
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.