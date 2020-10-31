Göztepe Kulübü enkaz altında olduğunu açıklamıştı: Acı haber geldi

Göztepe, İzmir Seferihisar'da yaşanan deprem sonrası bir dönem kulüpte staj yapan Ali Çağın Kaygusuz'un enkaz altında olduğunu bildirmişti.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medyasından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti;

"Dualarımız deprem sonrası enkaz altında kalan, bir dönem kulübümüzde staj da yapmış olan taraftarımız, kardeşimiz Ali Çağın Kaygusuz ve enkaz altındaki tüm vatandaşlarımızla. İyi haberler almayı diliyoruz."

Dualarımız deprem sonrası enkaz altında kalan, bir dönem kulübümüzde staj da yapmış olan taraftarımız, kardeşimiz Ali Çağın Kaygusuz ve enkaz altındaki tüm vatandaşlarımızla. İyi haberler almayı diliyoruz. pic.twitter.com/kHQLWP3VPZ — Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) October 31, 2020

Özel eşyaları çıkarıldı

Ali Çağın Kaygusuz'a ait el yazıları, Göztepe tişörtü ve anı olarak sakladığı Göztepe maçlarının biletleri Bayraklı'da yıkılan Doğanlar Apartmanı'ndaki enkaz altından arama kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldı.

Acı haber geldi

Tüm Türkiye, enkaz altında kaldığı öğrenilen Ali Çağın Kaygusuz'dan iyi haber almayı bekliyordu. Gece yarısı Kaygusuz'un cansız bedenine ulaşıldığı bilgisi paylaşıldı.





Göztepe Kulübü'nden başsağlığı mesajı

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından Ali Çağın Kaygusuz için yapılan paylaşımda, "Başımız sağ olsun. Kardeşimiz Ali’yi, Ali Kaygusuz’u kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ali’ye Allah’tan rahmet, camiamıza ve ailesine sabırlar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Başımız sağ olsun. Kardeşimiz Ali’yi, Ali Kaygusuz’u kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ali’ye Allah’tan rahmet, camiamıza ve ailesine sabırlar diliyoruz. pic.twitter.com/yKaDcFij82 — Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) November 1, 2020