SÜPER LİG

Ali Can Kaygusuz kimdir?

Göztepe Kulübü enkaz altında olduğunu açıklamıştı: Acı haber geldi

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, bir dönem kulüpte staj yapan Ali Çağın Kaygusuz'un enkaz altında olduğunu "Dayan Ali" ifadesiyle açıklamıştı. Kaygusuz'un cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

Haber Merkezi DHA
Göztepe taraftarı olan Ali Çağın Kaygusuz, bir dönem kulüpte görev almıştı.

Göztepe taraftarı olan Ali Çağın Kaygusuz, bir dönem kulüpte görev almıştı.

Göztepe, İzmir Seferihisar'da yaşanan deprem sonrası bir dönem kulüpte staj yapan Ali Çağın Kaygusuz'un enkaz altında olduğunu bildirmişti.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medyasından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti;

  • "Dualarımız deprem sonrası enkaz altında kalan, bir dönem kulübümüzde staj da yapmış olan taraftarımız, kardeşimiz Ali Çağın Kaygusuz ve enkaz altındaki tüm vatandaşlarımızla. İyi haberler almayı diliyoruz."

Özel eşyaları çıkarıldı

Ali Çağın Kaygusuz'a ait el yazıları, Göztepe tişörtü ve anı olarak sakladığı Göztepe maçlarının biletleri Bayraklı'da yıkılan Doğanlar Apartmanı'ndaki enkaz altından arama kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldı.

Acı haber geldi

Tüm Türkiye, enkaz altında kaldığı öğrenilen Ali Çağın Kaygusuz'dan iyi haber almayı bekliyordu. Gece yarısı Kaygusuz'un cansız bedenine ulaşıldığı bilgisi paylaşıldı.


Göztepe Kulübü'nden başsağlığı mesajı

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından Ali Çağın Kaygusuz için yapılan paylaşımda, "Başımız sağ olsun. Kardeşimiz Ali’yi, Ali Kaygusuz’u kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ali’ye Allah’tan rahmet, camiamıza ve ailesine sabırlar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.


Enkaz altında kalan amatör futbolcu kurtarıldı
Enkaz altında kalan amatör futbolcu kurtarıldı

Bayraklı ilçesi 258. Sokak'ta yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazında AFAD, AKUT Arama Kurtarma Derneği ve Büyükşehir Belediye İtfaiyesine bağlı ekipler çalışmalarını sürdürüyor.Hava boşluğu oluşturan ekipler, arama kurtarma köpeklerinden de yararlanıyor.Enkazdan çıkarılan 28 yaşındaki amatör futbolcu Malik Tahirler, hastaneye kaldırıldı. Malik Tahirler'in annesinin ise cansız bedenine ulaşıldığı bilgisine yer verildi.İzmir'deki deprem: Doğanlar Apartmanı'nda anne ve 4 çocuğuna ulaşıldı

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