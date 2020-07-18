Ali Koç'tan Alex açıklaması: Umarım bir gün takımın başına geçer
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli takımın efsane futbolcusu Alex de Souza'nın teknik direktörlüğüyle ilgili konuştu. Alex'in Fenerbahçe'nin başına geçmesinde bir engel olmadığını belirten Koç, "Umarım bir gün bu camianın başına geçer, birçok kupalar kazandırır" ifadelerini kullandı.
Haber MerkeziYeni Şafak
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, Alex de Souza ile ilgili soruya verdi. Brezilyalı efsanenin kariyer planlaması olduğunu ifade eden Koç, "Alex'in Fenerbahçe'nin başına geçmesinde bir engel yoktur" dedi.
"Alex için bir planlamamız yok ama..."
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle;
"Alex'le istişaremiz oluyor. Bu camianın bir parçası olduğunu hissedebiliyor. Maçlara geliyor. İki taraf da yanlış yapmıştır. Büyük resme baktığımız zaman faydaları, katkıları çoktur. Alex'in kulübümüzde görev alması için bir planlamamız yok. Alex'in bir kariyer planlaması var. Saha içerisinde de çok zeki bir futbolcuydu. Alelacele bir şey yapmıyor. Plan programı var. Bu plan programıyla ilerliyor. Alex'in Fenerbahçe'nin başına geçmesinde bir engel yoktur. Alex hem saha içinde hem saha dışında umarım çok başarılı olur. İnşallah Alex bir gün bu camianın başına geçer, birçok kupalar kazandırır."
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