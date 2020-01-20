Ali Koç'tan transfer itirafı: Falette'nin lisansını çıkartamıyoruz

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TRT'de katıldığı yayında federasyonun koyduğu limitler kapsamında 40 milyon ekside olduklarını ve transfer yapabilmek için artıya geçmeleri gerektiğini açıkladı. Koç, bu yüzden kadrolarına kattıkları Falette'nin lisansını çıkartamadıklarını söyledi

İşte Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar;

-"1.5-2 milyona sol bekimi alacağım. Şampiyonluk ihtimalimi artıracağım. Yapamıyorum. Eldekileri de çıkaramıyorum, alamam diye."

-"Balonu söndürmemiz lazım. Ufak ufak ufak söndürmemiz lazım. Balonu patlatırsak, yayıncı kuruluş ihalesinde ne olacak? 450 yerine 150 milyon dolar mı alacağız? O zaman borçları nasıl ödeyeceğiz?"

-"Transfer yapabilmek için Tahkim Kurulu'ndan çıkacak kararı bekliyoruz. Tahkim Kurulu'nun yarın toplanmasını umut ediyorduk, perşembe gününe bırakıldı. Ağırdan alıyorlar."

- "Bu transfer döneminde Fenerbahçe'nin transfer yapması istenmiyor. Birkaç oyuncu elden çıkaracağım, 1 ya da 2 oyuncu alacağım. Toplam maliyet, harcama düşecek. Buna da izin vermiyorlar."

"Bu transfer döneminde Fenerbahçe'nin transfer yapması istenmiyor. Birkaç oyuncu elden çıkaracağım, 1 ya da 2 oyuncu alacağım. Toplam maliyet, harcama düşecek. Buna da izin vermiyorlar." -"Hiçbir şey 'bitmeden' bitmez. Moses, 3-4 haftadır Chelsea'de. Chelsea, kiralık yolladığı oyuncuları kendi tedavi ediyor. Moses gitmedi ama gidebilir."