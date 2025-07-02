Aliağa Petkimspor Yannick Franke'yi transfer etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-in etabı ikinci tur maçında Onvo Büyükçekmece Basketbol ile Türk Telekom takımları, Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Onvo Büyükçekmece oyuncusu Yannick Franke (solda) ile Türk Telekom oyuncusu Braian Angola (ortada) mücadele etti.