Aliağa Petkimspor Yannick Franke'yi transfer etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-in etabı ikinci tur maçında Onvo Büyükçekmece Basketbol ile Türk Telekom takımları, Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Onvo Büyükçekmece oyuncusu Yannick Franke (solda) ile Türk Telekom oyuncusu Braian Angola (ortada) mücadele etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, Hollandalı oyuncu Yannick Franke'yi kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Ailemize hoş geldin Yannick Franke. Geçtiğimiz sezon Onvo Büyükçekmece formasıyla 17,6 sayı ve 5 ribaunt ortalamasıyla mücadele eden başarılı oyun kurucu Yannick Franke, birlikte hedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı. Aliağa'mıza hoş geldin Franke." ifadeleri kullanıldı.
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