Almanya-Türkiye (CANLI)

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı Rusya ve Sırbistan maçları öncesi Almanya ile hazırlık maçında karşılaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Almanya-Türkiye maçı saat kaçta hangi kanalda?
Şenol Güneş yönetimindeki Ay yıldızlılar, TRT ekranlarında yayınlanacak 3 önemli maça çıkacak.
- A Milli Futbol Takımımız, bu akşam günü deplasmanda Almanya ile özel maçta karşı karşıya gelecek. 21.45'te başlayacak müsabaka, TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.
11'ler belli oldu
- Türkiye: Mert, Nazım, Merih, Kaan, Hasan Ali, Okay, Ozan, Efecan, Emre, Yusuf, Enes.
- Almanya: Leno, Koch, Henrichs, Rüdiger, Schulz, Emre Can, Neuhaus, Waldschmidt, Draxler, Brandt, Havertz.
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