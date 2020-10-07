Almanya-Türkiye (CANLI)

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı Rusya ve Sırbistan maçları öncesi Almanya ile hazırlık maçında karşılaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Almanya-Türkiye maçı saat kaçta hangi kanalda?

Şenol Güneş yönetimindeki Ay yıldızlılar, TRT ekranlarında yayınlanacak 3 önemli maça çıkacak.

A Milli Futbol Takımımız, bu akşam günü deplasmanda Almanya ile özel maçta karşı karşıya gelecek. 21.45'te başlayacak müsabaka, TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.

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