Almanya'ya giden Mehmet Ekici Fenerbahçe'ye dönmek istemiyor: Galatasaray devrede

Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan ve tedavisini Almanya'ya giderek sürdürmesine izin verilen Mehmet Ekici sarı-lacivertli kulübe geri dönmeyi düşünmüyor.

2017-18 sezonunda Fenerbahçe'ye gelen tecrübeli oyuncu Fenerbahçe'ye transfer olabilmek için kadro dışı kalmıştı. Altı ay top oynamadıktan sonra sarı-lacivertli formayı sırtına geçiren Ekici, daha sonra üst üste sakatlıklar yaşadı.

Bir ara kadro dışı da bırakılan Mehmet Ekici bu tatsız sürece rağmen çalışmalarını sürdürdü ve affedilerek yine formayı terletmeye çalıştı. Son sakatlığının ardından kalan maçlarda oynayamayacağı anlaşılan milli oyuncunun tedavisi için Almanya'ya gitmesine izin verildi.

Süper Lig'de sakat oyuncular takımları zora soktu Süper Lig'de takımların sakatlık sıkıntıları bitmiyor. Mart ayında koronavirüs sebebiyle verilen aradan sonra lige yeniden dönen takımlar, sakatlıklarla uğraşıyor. Evde geçirilen sürenin ardından tempolu idmanlara başlayan, özellikle dayanıklılık yüklenen futbolcuların birçoğunda sakatlıklar baş gösterdi.Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'da bu nedenler haricinde de sakatlıklar olurken, futbolcular özellikle hazırlık sürecinin kısa olması, adaptasyon ve dayanıklılıkla ilgili sorunlar dolayısıyla bir dizi adale sakatlığı yaşadı. Dört büyük takım maç formu yakalamak için yoğun tempoda çalışıp kalan 5 hafta itibarıyla istedikleri seviyeye gelseler de eksiklerin de etkisiyle puan hanesine aynı başarıyı yansıtamadı. Şampiyonluk ve Avrupa hedefi bulunan Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor kalan haftalara artık final gözüyle bakıyor.Galatasaray'ın sakat oyuncuları Bu dönemde özellikle Galatasaray, sakatlık konusunda en çok başı ağrıyan takım oldu. Çaykur Rizespor maçında Muslera ve Andone'yi kaybeden sarı-kırmızılılarda, ardında Falcao, Marcao ve son Medipol Başakşehir maçında Lemina ile Linnes sakatlandı.Galatasaray ile birlikte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'u da vuran sakatlık sorunu, ligin bitimine 5 hafta kala 4 büyükler için kabus oldu. Beşiktaş'ta Adem Ljajic, Vida, Kevin-Prince Boateng; Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci, Mehmet Ekici, Simon Falette, Serdar Aziz, Vedat Muriç; Trabzonspor'da ise Anthony Nwakaeme, Caleb Ekuban, Sosa ve 1 maç takımını yalnız bırakan Uğurcan Çakır ile Abdulkadir Parmak bazı karşılaşmalarda sahaya çıkamadı.Başakşehir ligde yoluna devam ediyorDört büyüklerde yaşanan sakatlıklar, şampiyonluk yarışına da etki etti. Galatasaray'ın ara sonrası Çaykur Rizespor maçıyla başlayan puan kaybı, Gaziantep FK ve geçen haftaki Başakşehir maçıyla sürdü. Bu süreçte 6 oyuncusunu sakatlığa kurban veren sarı-kırmızılılar, şampiyonluk şansını da zora soktu.Süper Lig'de zirve yarışı kızıştı: İşte 29. hafta puan durumuTrabzonspor'da da aynı dertler göze çarpıyor. Koronavirüs arası sonrası lige Göztepe galibiyetiyle başlayan bordo-mavililer, ardından gelen 2 maçta 4 puan kaybederek şampiyonluk yolunda büyük yara aldı. Ziraat Türkiye Kupası'nda da mücadele veren Trabzonspor, bu kulvarda finale çıkmayı başardı. Ara sonrası 3 oyuncusundan sakatlıkları nedeniyle ayrı kalan Karadeniz ekibinde hedef, eksiksiz kadroyla şampiyonluğa ulaşıp kupayı kaldırmak.Özellikle rakiplerinin sakatlıklarla boğuştuğu dönemde çalışmalarını özveriyle sürdüren ve sakat oyuncusu bulunmayan Medipol Başakşehir ise bu süreci en verimli geçiren takım oldu. 60 puanla liderlik koltuğunda oturan Okan Buruk'un öğrencileri, 29'uncu hafta itibarıyla en yakın takipçisi Trabzonspor'un 2 puan önünde avantajını ve şampiyonluk yolunda umutlarını güçlü şekilde koruyor.

Fenerbahçe yönetimi Mehmet Ekici'nin dönmesini bekliyor

Fenerbahçe yönetimi Mehmet Ekici ile bir görüşme yaparak, "Almanya'ya giderek tedavini ol, iyileş, tatilini de yap ve tekrar buraya gel. Seninle devam etmek istiyoruz" dese de tecrübeli isim buna pek sıcak bakmıyor. Serbest kalan oyuncu yeni sezon için henüz plan yapmazken gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.

Mehmet Ekici'ye teklifler var

Fenerbahçe'nin kendisine nasıl bir teklif vereceği henüz belli olmayan Mehmet Ekici, yıllık ücretlerin düşeceğinin farkında ama sürekli oynayabileceği bir takıma imza atmak istediği de gelen haberler arasında. Edinilen bilgilere göre yurt dışından tekliflerin yanı sıra Başakşehir, Kasımpaşa ve Galatasaray'ın milli futbolcu için nabız yokladıkları ve lig biter bitmez görüşme planladıkları belirtildi.

Sakatlıkları nedeniyle bir türlü istikrar gösteremeyen Mehmet Ekici, Yeni Malatyaspor maçında da sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi pic.twitter.com/vw0Kn9BQWf — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) June 27, 2020



