Almanya'ya giden Mehmet Ekici Fenerbahçe'ye dönmek istemiyor: Galatasaray ve Başakşehir Mehmet Ekici'nin peşinde
Almanya'ya giden Mehmet Ekici Fenerbahçe'ye dönmek istemiyor: Galatasaray devrede
Fenerbahçe'de Mehmet Ekici belirsizliği devam ediyor. Sakatlığından dolayı sezonu kapatan Mehmet Ekici, tedavi olmak üzere Almanya'ya gitti. Tedavisine devam edilen Mehmet Ekici'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Fenerbahçe'de yönetim Mehmet Ekici'nin kadroda kalmasını isterken, 30 yaşındaki oyuncu yeni sözleşmeye sıcak bakmıyor. Edinilen bilgiye göre oyuncuya hem yurt içinden hem de yurt dışından teklifler var.
Haber MerkeziDHA
Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan ve tedavisini Almanya'ya giderek sürdürmesine izin verilen Mehmet Ekici sarı-lacivertli kulübe geri dönmeyi düşünmüyor.
2017-18 sezonunda Fenerbahçe'ye gelen tecrübeli oyuncu Fenerbahçe'ye transfer olabilmek için kadro dışı kalmıştı. Altı ay top oynamadıktan sonra sarı-lacivertli formayı sırtına geçiren Ekici, daha sonra üst üste sakatlıklar yaşadı.
Bir ara kadro dışı da bırakılan Mehmet Ekici bu tatsız sürece rağmen çalışmalarını sürdürdü ve affedilerek yine formayı terletmeye çalıştı. Son sakatlığının ardından kalan maçlarda oynayamayacağı anlaşılan milli oyuncunun tedavisi için Almanya'ya gitmesine izin verildi.
Fenerbahçe yönetimi Mehmet Ekici'nin dönmesini bekliyor
Fenerbahçe yönetimi Mehmet Ekici ile bir görüşme yaparak, "Almanya'ya giderek tedavini ol, iyileş, tatilini de yap ve tekrar buraya gel. Seninle devam etmek istiyoruz" dese de tecrübeli isim buna pek sıcak bakmıyor. Serbest kalan oyuncu yeni sezon için henüz plan yapmazken gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.
Mehmet Ekici'ye teklifler var
Fenerbahçe'nin kendisine nasıl bir teklif vereceği henüz belli olmayan Mehmet Ekici, yıllık ücretlerin düşeceğinin farkında ama sürekli oynayabileceği bir takıma imza atmak istediği de gelen haberler arasında. Edinilen bilgilere göre yurt dışından tekliflerin yanı sıra Başakşehir, Kasımpaşa ve Galatasaray'ın milli futbolcu için nabız yokladıkları ve lig biter bitmez görüşme planladıkları belirtildi.
Sakatlıkları nedeniyle bir türlü istikrar gösteremeyen Mehmet Ekici, Yeni Malatyaspor maçında da sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi pic.twitter.com/vw0Kn9BQWf
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