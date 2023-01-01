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Spor
Alperen ABD manşetlerinde
Amerika Basketbol Ligi NBA'de son maçlarda gösterdiği performansla ses getiren Alperen Şengün, ABD manşetlerinde geniş yer buldu. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.
11:25 . 19/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Alperen Şengün

Alperen Şengün

NBA'de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün'ün, Los Angeles Lakers karşısındaki performansıyla hem NBA tarihine geçmesi hem de kariyer rekoru kırması ABD basınında geniş yer buldu.


Hem efsane isim Shaquille O'Neal'ı geçerek NBA tarihinde bir maçta 30 sayı, 10 ribaunt ve 5 asiste ulaşan en genç pivot olan hem de 33 sayıyla kariyer rekoru kıran 20 yaşındaki Alperen'in bu performansı, ABD basınında ve sosyal medyada gündem oldu.


CBS Sports, Alperen için, "Durdurulamazdı" ifadesini kullandı. Washington Post gazetesi, "Şengün, 33 sayıyla kariyer rekoru kırdı" bilgisini paylaştı. Sports illustrated, "Lakers, Houston'ın uzununa (Alperen Şengün) karşı koyamadı" diye yazdı.





#Alperen Şengün
#NBA
#Houston Rockets
41 minutes ago
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Alperen ABD manşetlerinde
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