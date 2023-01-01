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Alperen Şengün
NBA'de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün'ün, Los Angeles Lakers karşısındaki performansıyla hem NBA tarihine geçmesi hem de kariyer rekoru kırması ABD basınında geniş yer buldu.
Hem efsane isim Shaquille O'Neal'ı geçerek NBA tarihinde bir maçta 30 sayı, 10 ribaunt ve 5 asiste ulaşan en genç pivot olan hem de 33 sayıyla kariyer rekoru kıran 20 yaşındaki Alperen'in bu performansı, ABD basınında ve sosyal medyada gündem oldu.
CBS Sports, Alperen için, "Durdurulamazdı" ifadesini kullandı. Washington Post gazetesi, "Şengün, 33 sayıyla kariyer rekoru kırdı" bilgisini paylaştı. Sports illustrated, "Lakers, Houston'ın uzununa (Alperen Şengün) karşı koyamadı" diye yazdı.