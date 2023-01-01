Hem efsane isim Shaquille O'Neal'ı geçerek NBA tarihinde bir maçta 30 sayı, 10 ribaunt ve 5 asiste ulaşan en genç pivot olan hem de 33 sayıyla kariyer rekoru kıran 20 yaşındaki Alperen'in bu performansı, ABD basınında ve sosyal medyada gündem oldu.