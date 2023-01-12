Alperen Şengün tarihe geçti

NBA'de dün gece, temsilcimiz Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, evinde Sacramento Kings ile karşı karşıya geldi.
Sacramento Kings'e 135-115 mağlup olan Houston Rockets'da, oynadığı basketbolla dikkatleri üzerine çeken milli basketbolcumuz Alperen Şengün süre aldığı 29 dakikada 10 sayı, 10 asist ve 10 ribaund yaparak kariyerindeki ilk triple-double'nı yapma başarısını gösterdi.
- 20 yaşındaki temsilcimiz, gösterdiği performans ile NBA tarihinde triple-double yapan en genç pivot olmanın yanında Houston Rockets tarihinde triple-double yapan en genç basketbolcu oldu.
ALPI COMING THROUGH 💥 pic.twitter.com/aom7XopTkK
ALPI COMING THROUGH 💥 pic.twitter.com/aom7XopTkK— Houston Rockets (@HoustonRockets) January 12, 2023