Spor Alperen Şengün tarihe geçti
NBA

Alperen Şengün tarihe geçti

NBA takımlarından Houston Rockets forması giyen temsilcimiz Alperen Şengün, Sacramento Kings karşısında kariyerinin ilk triple-double'nı yaptı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Alperen Şengün kaç sayı attı?
Alperen Şengün

NBA'de dün gece, temsilcimiz Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, evinde Sacramento Kings ile karşı karşıya geldi.

Sacramento Kings'e 135-115 mağlup olan Houston Rockets'da, oynadığı basketbolla dikkatleri üzerine çeken milli basketbolcumuz Alperen Şengün süre aldığı 29 dakikada 10 sayı, 10 asist ve 10 ribaund yaparak kariyerindeki ilk triple-double'nı yapma başarısını gösterdi.

  • 20 yaşındaki temsilcimiz, gösterdiği performans ile NBA tarihinde triple-double yapan en genç pivot olmanın yanında Houston Rockets tarihinde triple-double yapan en genç basketbolcu oldu.
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