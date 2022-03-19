Spor Alperen Şengünün 15 sayısı Houston Rocketsa yetmedi
NBA

Alperen Şengün’ün 15 sayısı Houston Rockets’a yetmedi

Milli oyuncu Alperen Şengün’ün formasını giydiği Houston Rockets, Indiana Pacers’a 121-118 mağlup oldu. Şengün maçta 15 sayı, 4 ribaund ve 3 blokla oynadı.

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Haber Merkezi İHA
Alperen Şengün’ün 15 sayısı Houston Rockets’a yetmedi
Alperen Şengün

NBA’de heyecan 12 maçla devam etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün’ün 21 dakika süre aldığı maçta Houston Rockets, Indiana Pacers’a 121-118 yenildi. Alperen mücadeleyi 15 sayı, 4 ribaund ve 3 blokla tamamladı.

Gecenin en heyecanlı geçen maçında Los Angeles Lakers, Toronto Raptors’u uzatma sonucu 128-123 yendi. Normal sürenin son saniyesinde Russell Westbrook’un üçlüğüyle maçı uzatmaya götüren Lakers, uzatmada galip gelmeyi başardı. Lakers’ta LeBron James 36 sayı, 9 ribaund ve 7 asistle mücadele etti.
Furkan Korkmaz’lı Philadelphia, Dallas’ı devirdi

Philadelphia 76ers, Dallas Mavericks’i 111-101 mağlup etti. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz maçta 1 dakika süre alıp istatistik üretmedi. Philadelphia’da Joel Embiid 32 sayı ve James Harden 24 sayıyla oynadı. 76ers, bu sonuçla 43. galibiyetini aldı.
Ömer Faruk’lu Miami, Grizzlies’i geçti

Ömer Faruk Yurtseven’in 4 dakika süre alıp, 4 ribaund ile oynadığı maçta Miami Heat, Oklahoma City Thunder’ı 120-108 mağlup etti ve 47. galibiyetini aldı. Heat, Doğu Konferansı’nda lider durumda bulunuyor.
NBA’de gecenin sonuçları şu şekilde:
Philadelphia 76ers: 111 - Dallas Mavericks: 101
Atlanta Hawks: 120 - Memphis Grizzlies: 105
Brooklyn Nets: 128 - Portland Trail Blazers: 123
Cleveland Cavaliers: 119 - Denver Nuggets: 116
Toronto Raptors: 123 - Los Angeles Lakers: 128
New York Knicks: 100 - Washington Wizards: 97
Miami Heat: 120 - Oklahoma City Thunder: 108
Houston Rockets: 118 - Indiana Pacers: 121
San Antonio Spurs: 91 - New Orleans Pelicans: 124
Utah Jazz: 121 - Los Angeles Clippers: 92
Sacramento Kings: 97 - Boston Celtics: 126
Phoenix Suns: 129 - Chicago Bulls: 102

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