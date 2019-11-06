Altay Bayındır Pedro Henrique ile olan pozisyonu anlattı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, rakip takım oyuncusu Pedro Henrique ile yaşadığı pozisyonla ilgili Altay Bayındır'ın görüşleri paylaşıldı.

Kamuoyunda tartışmalara yol açan pozisyonda amacının topa hamle yapmak olduğunu vurgulayan Altay, "Birine zarar vermek en son isteyeceğim şey. Böyle bir karakterim yok. Geride olduğunuz bir maçta oyunu en hızlı şekilde başlatmak istersiniz. Topu alma şansı olmamasına rağmen oyuncu üzerime doğru gelmişti. Sadece oyuna odaklandığım bir noktadaydım" değerlendirmesinde bulundu.

Altay'ın dizi geceye damga vurdu: Hiçbir hakem görmedi Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Altay Bayındır, Kayserispor ile oynanan karşılaşmada tepki toplayan bir harekete imza attı.Ceza sahasına gelen topu yükselerek kontrol eden Altay Bayındır, önündeki rakibi Pedro Henrique'ye diz attı. Bu pozisyondan sonra yerden kalkamayan futbolcu için sağlık ekipleri sahaya girdi.Öte yandan Kayseri teknik heyeti ve futbolcular hakem Arda Kardeşler'e Altay Bayındır için kart itirazlarında bulundu.VAR incelemesine gidilmezken bu pozisyon için sosyal medyada tepki mesajları atıldı.

Altay, yaşanan pozisyonda insanların art niyet aradığını belirterek, "Bir an önce topu oyuna sokmak için yaptığım bir hamle, ne yazık ki bu şekilde gelişti. Ancak gerçek ekranlara yansıyan şekilde olmadı. Kariyerim boyunca üç sarı kart gördüm ve hiç kırmızı kart görmedim. Takım olarak bu sezon temiz bir futbol oynuyoruz. Sadece futbola ve sahadaki oyunumuza odaklanıyoruz. Ligin en az sarı kart gören takımıyız" şeklinde görüş belirtti.

Altay Bayındır: “Amacım sadece topa hamle yapmaktı. Birine zarar vermek en son isteyeceğim şey. Böyle bir karakterim yok. Geride olduğunuz bir maçta oyunu en hızlı şekilde başlatmak istersiniz. Topu alma şansı olmamasına rağmen oyuncu üzerime doğru gelmişti." (📸 beINSPORTS) pic.twitter.com/dCbrPRiBuI — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 6, 2019



