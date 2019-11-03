Altay'ın dizi geceye damga vurdu: Hiçbir hakem görmedi

Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Altay Bayındır, Kayserispor ile oynanan karşılaşmada tepki toplayan bir harekete imza attı.

Ceza sahasına gelen topu yükselerek kontrol eden Altay Bayındır, önündeki rakibi Pedro Henrique'ye diz attı. Bu pozisyondan sonra yerden kalkamayan futbolcu için sağlık ekipleri sahaya girdi.

Öte yandan Kayseri teknik heyeti ve futbolcular hakem Arda Kardeşler'e Altay Bayındır için kart itirazlarında bulundu.

VAR incelemesine gidilmezken bu pozisyon için sosyal medyada tepki mesajları atıldı.