SÜPER LİG

Altay'ın dizi geceye damga vurdu: Hiçbir hakem görmedi

Fenerbahçe'nin Kayserispor ile oynadığı mücadelede sarı lacivertlilerin file bekçisi Altay Bayındır, Pedro Henrique'ye diz attı. 29 yaşındaki oyuncu uzun süre yerden kalkamazken ev sahibi ekip, pozisyonun VAR'dan incelenmesini istedi. Bu pozisyonda Arda Kardeşler, Altay Bayındır'a kart çıkarmadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.

Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.

Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Altay Bayındır, Kayserispor ile oynanan karşılaşmada tepki toplayan bir harekete imza attı.

Ceza sahasına gelen topu yükselerek kontrol eden Altay Bayındır, önündeki rakibi Pedro Henrique'ye diz attı. Bu pozisyondan sonra yerden kalkamayan futbolcu için sağlık ekipleri sahaya girdi.

Öte yandan Kayseri teknik heyeti ve futbolcular hakem Arda Kardeşler'e Altay Bayındır için kart itirazlarında bulundu.

VAR incelemesine gidilmezken bu pozisyon için sosyal medyada tepki mesajları atıldı.

Altay Bayındır'ın pozisyonu (Bein Sports'tan alınmıştır)
Altay Bayındır'ın pozisyonu (Bein Sports'tan alınmıştır)

Altay Bayındır'ın pozisyonu (Bein Sports'tan alınmıştır)
Altay Bayındır'ın pozisyonu (Bein Sports'tan alınmıştır)

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
41. İstanbul Maratonu başladı
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.