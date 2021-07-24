Altuğ Çelikbilek ve Cem İlkel İspanya'da yolu yarıladı

Sert zeminde geçekleşen organizasyonda Altuğ Çelikbilek, Tunuslu ve Rus rakiplerini geçerek çeyrek finale ilerledi. Çeyrek finalde ev sahibi ülkeden Adrian Menendez-Maceiras'ı 6-3, 6-0’le yenen Çelikbilek adını son dört raket arasına yazdırdı.

Milli tenisçimiz Altuğ, final yolunda dünya 135 numarası Fransız raket Gregoire Barrere ile karşılaşacak. Çelikbilek’in yarı final mücadelesi bugün TSİ 21.00’de başlayacak çiftler finalinden sonra gerçekleşecek.

Bir diğer milli tenisçimiz Cem İlkel ise Alman ve Japon rakiplerini geçerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Hollandalı Tim Van Rijthoven'i 7-5, 7-6 yenen İlkel adını yarı finale yazdırdı. Milli tenisçimiz Cem İlkel yarı finalde bugün TSİ 22.30’da elemelerden gelen Belçikalı tenisçi Michael Geerts ile karşılaşacak.

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🇹🇷 Cem İlkel İspanya'da düzenlenen @ATPChallenger turnuvası Open Ciudad de Pozoblanco'da 🇳🇱 Tim Van Rijthoven'i 7-5, 7-6 yenerek adını yarı finale yazdırdı 💪🏻



📷: @PozoblancoOpen pic.twitter.com/N5oVhaAPnF — Tenis Federasyonu (@TTForgtr) July 23, 2021