Ankaragücü-Beşiktaş maçı sonrası kavga çıktı

Stattan önce Ankaragücü taraftarları çıkarıldı ancak Ankaragücü taraftarları stat çevresini terk etmeyince polis müdahalesi oldu. Müdahalede atılan taşlar sonucunda 3 polis memuru yaralanırken, 1 Ankaragücü taraftarı hastaneye kaldırıldı.
Ankaragücü taraftarlarının dağıtılmasının ardından, Beşiktaş taraftarlarının kendi arasında kavgalar çıktı. Çıkan kavgada Beşiktaşlı taraftarlardan bazıları yaralandı. Sağlık ekipleri yaralananlara müdahale etti.
- Polisin yollarda aldığı güvenlik önemleri sonucunda Beşiktaş taraftarları topluca şehir dışına çıkarıldı.
Beşiktaş deplasmanda Ankaragücü'yle 0-0 berabere kaldı. pic.twitter.com/5WyiSDC3HO
Beşiktaş deplasmanda Ankaragücü'yle 0-0 berabere kaldı. pic.twitter.com/5WyiSDC3HO— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 19 Ekim 2019
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