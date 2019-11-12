SÜPER LİG

Ankaragücü'nde yeniden Mustafa Kaplan dönemi

Ankaragücü'nden ayrılıp Gençlerbirliği'ne giden teknik direktör Mustafa Kaplan, yeniden sarı-lacivertli ekibe döndü.

Haber Merkezi AA
Ankaragücü Başkanı Fatih Mert ile teknik direktör Mustafa Kaplan

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert ile teknik direktör Mustafa Kaplan

Süper Lig'de geride kalan 11 hafta sonunda 17. sırada yer alan MKE Ankaragücü, teknik direktör Mustafa Kaplan ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Dün Metin Diyadin ile yollarını ayıran MKE Ankaragücü Kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Mustafa Kaplan ile sezon sonuna kadar anlaşmıştır. Kendilerine başarılar diliyor, camiamıza hayırlı olsun diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

  • Geçen sezon devre arasında sarı-lacivertli takımın başına geçen 52 yaşındaki Kaplan, MKE Ankaragücü'nün kümede kalmasına katkı sağlamıştı. Kaplan, bu sezon ise ilk 9 haftada diğer başkent temsilcisi Gençlerbirliği'ni çalıştırmıştı.


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