SÜPER LİG

Ankaragücü'nün yeni transferi Orgill kimdir? Orgill nerelidir?

Ankaragücü'nden nokta atışı transfer: Dever Orgill

Süper Lig'de küme düşme tehlikesi yaşayan takımlardan olan Ankaragücü, devre arasında yaptığı transferlerin meyvelerini toplamaya devam ediyor. İkinci yarıda çıktıkları maçlarda yeni oyuncuların katkılarıyla kritik puanlar toplayan başkent temsilcisi Antalyaspor ile oynanan maçın ilk yarısında da Dever Orgill ile sonuca gitti. 28 yaşındaki oyuncu Akdeniz temsilcisi karşısında hat-trick yaparken Süper Lig kariyerindeki 5 maçta önemli bir istatistiğe de imza atmış oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Orgill, Süper Lig'de çıktığı 5 resmi maçta 5 gole ulaşırken bu mücadelelerde 1 de asist yaptı.

Orgill, Süper Lig'de çıktığı 5 resmi maçta 5 gole ulaşırken bu mücadelelerde 1 de asist yaptı.

Ankaragücü'nün devre arasında Avustralya'nın Wolfsberger takımından kadrosuna kattığı Dever Orgill müthiş bir performans sergiliyor. Jamaikalı santrafor Ankaragücü formasıyla çıktığı 4 maçta 2 gol 1 asist yapmıştı.

Süper Lig'in 24. haftasında açılış maçında Antalyaspor'a konuk olan Ankaragücü ilk yarıyı 3-2 galip tamamdı. Ankara ekibinin 3 golünü de Orgill attı ve 28 yaşındaki oyuncu gol sayısını 5'e çıkardı.

Gol sevinci Usain Bolt'tan

  • Orgill attığı gollerden yaptığı sevinçle de dikkat çekmişti. Jamaikalı oyuncunun bu sevinci Usain Bolt'tan esintiler taşıyor. Efsane atlet de yarışlar sonunda tribünlere doğru kollarını yöneltip poz veriyordu.

Dever Orgill, Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda kendisi hakkında bilinmeyenleri anlatmıştı;

Taklalı gol sevincinin perde arkası
  • "Takla atmak, benim yaptığım en güzel gol sevinçlerinden biridir. Genel olarak bu sevinci yaparım. Bazen otomatik olarak çıkıyor, bazen de Usain Bolt gibi farklı şeyler yapıyorum. Bazen de oğlum bana, 'Baba gol attıktan sonra şunu yap.' diyor. Ben de onu yapmaya çalışıyorum. Hangi takıma gidersem gideyim taraftarlar taklayı sevdiği için bu şekilde seviniyorum."
Kimi idol olarak kabul ediyor?
  • "Finlandiya'da oynamaya başladığım zaman Jamaikalı Luton Shelton, Kardemir Karabüspor'a transfer olmuştu. Shelton, 'Benim idolüm.' diyeceğim bir futbolcu. Onu sürekli takip ettim. Jamaika'da rekor kıran bir futbolcu."

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.