Ankaragücü'nden nokta atışı transfer: Dever Orgill

Ankaragücü'nün devre arasında Avustralya'nın Wolfsberger takımından kadrosuna kattığı Dever Orgill müthiş bir performans sergiliyor. Jamaikalı santrafor Ankaragücü formasıyla çıktığı 4 maçta 2 gol 1 asist yapmıştı.

Süper Lig'in 24. haftasında açılış maçında Antalyaspor'a konuk olan Ankaragücü ilk yarıyı 3-2 galip tamamdı. Ankara ekibinin 3 golünü de Orgill attı ve 28 yaşındaki oyuncu gol sayısını 5'e çıkardı.

Gol sevinci Usain Bolt'tan

Orgill attığı gollerden yaptığı sevinçle de dikkat çekmişti. Jamaikalı oyuncunun bu sevinci Usain Bolt'tan esintiler taşıyor. Efsane atlet de yarışlar sonunda tribünlere doğru kollarını yöneltip poz veriyordu.

Benzer işler...#UsainBolt #DeverOrgill



🇯🇲 pic.twitter.com/DZD0vda1fQ — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 1 Mart 2019

Dever Orgill, Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda kendisi hakkında bilinmeyenleri anlatmıştı;

Taklalı gol sevincinin perde arkası

"Takla atmak, benim yaptığım en güzel gol sevinçlerinden biridir. Genel olarak bu sevinci yaparım. Bazen otomatik olarak çıkıyor, bazen de Usain Bolt gibi farklı şeyler yapıyorum. Bazen de oğlum bana, 'Baba gol attıktan sonra şunu yap.' diyor. Ben de onu yapmaya çalışıyorum. Hangi takıma gidersem gideyim taraftarlar taklayı sevdiği için bu şekilde seviniyorum."

Kimi idol olarak kabul ediyor?