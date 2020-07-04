Antalya'daki kritik maçta kazanan Başakşehir

Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor sahasında Başakşehir'i ağırladı. Mücadeleyi Başakşehir 2-0 kazandı. Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 71. dakikada Demba Ba ve 90. dakikada Elia kaydetti. Bu sonucun ardından Başakşehir Süper Lig puan durumunda 63 puanla zirvede yer aldı. Antalyaspor ise 37 puanla 10. sırada yer aldı. Başakşehir gelecek hafta sahasında Denizlispor'u konuk edecek. Antalyaspor ise Trabzonspor'un konuğu olacak.

Antalyaspor-Başakşehir maçında sosyal medyayı sallayan an: Gole giderken sakatlandı Antalyaspor-Başakşehir maçının ikinci yarısında sosyal medyada gündem olan bir an yaşandı. Ev sahibi ekibin Alman futbolcusu Lukas Podolski, Başakşehir savunmasını dengesiz yakaladıkları pozisyonda etkili geldi. 3 arkadaşıyla birlikte gole giden başarılı oyuncu tam bu esnada sakatlık geçirdi ve baldırını tutarak kendini yere bıraktı. Pozisyonun devamında oyuna devam eden Başakşehir, Demba Ba'nın golüyle mücadelede 1-0 öne geçti.İşte Antalyaspor-Başakşehir maçında Podolski'nin sakatlandığı ve Başakşehirli Demba Ba'nın golüyle sonuçlandığı o anlar;

Demba ba 11. golünü attı

Süper Lig’in 30. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Antalyaspor’u 2-0 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren goller 71. dakikada Demba Ba ve 90. dakikada Elia’dan geldi. Ba, bu golle ligdeki gol sayısını da 11’e çıkardı. Başarılı futbolcu, daha önce Gençlerbirliği, Kayserispor, Kasımpaşa (2), Y.Malatyaspor, Sivasspor, Beşiktaş, Gaziantep FK, Göztepe ve Trabzonspor ağlarını havalandırmıştı. 35 yaşındaki oyuncunun 4 de asisti bulunuyor.