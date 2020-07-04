Antalya'daki kritik maçta kazanan Başakşehir

Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor sahasında Başakşehir'i ağırladı. Mücadeleyi Başakşehir 2-0 kazandı. Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 71. dakikada Demba Ba ve 90. dakikada Elia kaydetti. Bu sonucun ardından Başakşehir Süper Lig puan durumunda 63 puanla zirvede yer aldı. Antalyaspor ise 37 puanla 10. sırada yer aldı. Başakşehir gelecek hafta sahasında Denizlispor'u konuk edecek. Antalyaspor ise Trabzonspor'un konuğu olacak.
Demba ba 11. golünü attı
Süper Lig’in 30. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Antalyaspor’u 2-0 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren goller 71. dakikada Demba Ba ve 90. dakikada Elia’dan geldi. Ba, bu golle ligdeki gol sayısını da 11’e çıkardı. Başarılı futbolcu, daha önce Gençlerbirliği, Kayserispor, Kasımpaşa (2), Y.Malatyaspor, Sivasspor, Beşiktaş, Gaziantep FK, Göztepe ve Trabzonspor ağlarını havalandırmıştı. 35 yaşındaki oyuncunun 4 de asisti bulunuyor.
- Epureanu cezalı duruma düştü
- Süper Lig’in 30. haftasında Başakşehir, deplasmanda Antalyaspor’u 2-0 mağlup etti. Bu mücadelede turuncu-lacivertlilerin tecrübeli stoperi Epureanu gördüğü kart sebebiyle cezalı duruma düştü. Karşılaşmanın 38. dakikasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu tarafından sar kart ile cezalandırılan Moldovalı, gelecek hafta Fatih Terim Stadı’nda oynanacak Denizlispor maçında takımını yalnız bırakacak.
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