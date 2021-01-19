Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk istifa etti

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da Başkan Ali Şafak Öztürk, görevi bıraktığını açıkladı. Akdeniz ekibinin sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayınlayan Başkan Öztürk, "41milyon euro borçla aldığımız kulübümüzü neredeyse borçsuz bir kulüp olarak bırakıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bütün ücretler ödendi

Teknik heyet, futbolcular ve personelin bütün alacaklarının ödendiğini söyleyen Ali Şafak Öztürk, "En sonda söylenmesi gerekeni en başta söyleyelim; Öztürk ailesi olarak Antalyaspor yönetimini bırakma kararı aldık. Bırakırken “nereden aldık, nereye geldik ve hangi şartlarda bırakıyoruz” konusunu net olarak kamuoyu ile paylaşmak üzere bu açıklamayı yapma gereği duyuyoruz. Öztürk ailesi olarak 30 Haziran 2016 tarihinde bu şanlı armayı taşıyan bayrağı emanet aldığımızda o günkü kur üzerinden 41 milyon euro borç ile devraldık. Antalyaspor A.Ş.'nin bugün itibarı ile 7 milyon 700 bin euro ihtilaflı dosyalar ve cari borcu bulunmaktadır. 1 Ocak 2021 tarihine kadar mevcut teknik ekibin, futbolcuların ve personelin bütün alacakları ödenmiştir" ifadelerini kullandı.

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"Borçsuz bir kulüp"

41 milyon euro olan borcu indirdiklerini söyleyen Öztürk, "Bu süreçte Öztürk ailesine ait olan şirketlerden yaptığımız sponsorluk ödemelerinin toplamı 45 milyon TL'dir. Ayrıca Öztürk ailesi olarak Antalyaspor'umuza 85 milyon TL nakit olarak harcanmıştır. Toplamda 130 milyon TL olan bu ödemelerin dışında kulübümüzün banka borçları olarak görünen finansman gideri olan 61 milyon euro ve 88 milyon TL'yi yine Öztürk ailesi olarak ödemeye devam edeceğiz. Bugün itibari ile Antalyaspor A.Ş'nin hiçbir geliri üzerinde icra, temlik veya herhangi bir kısıtlama yoktur. Buna ek olarak TFF'den elde edilen günü geçmiş alacak tutarımız 9 milyon 900 bin TL, ayrıca stopaj iadesinden beklenen tutar 8 milyon 600 bin TL'dir. Sonuç olarak; bugünkü mali tablo içerisinde 41 milyon euro borç ile devraldığımız Antalyaspor'u neredeyse borçsuz bir kulüp olarak bırakıyoruz" dedi.

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"Tesisler yenilendi"

Yapılan çalışmalardan bahseden Ali Şafak Öztürk, "Antalyaspor bu mali yapısı ile borç yükü tarafımızdan finanse edildiği için Süper Lig'in en borçsuz kulüplerinden biri haline gelmiştir. Bugüne kadar kulübümüzün bundan sonraki varlığını sürdürebilmesi ve kalıcı gelir kaynaklarının yaratılması adına yaptığımız hizmetleri de kısaca gözden geçirmek gerekirse; Hafriyat işinde yıllık oluşan gelirimiz 5 milyon TL ile 10 milyon TL arasında düzenli hale gelmiştir. Bugünkü değeri yaklaşık olarak 30 ila 40 milyon TL olan benzin istasyonu da bu sürede kulübe kazandırılmıştır. Hasan Subaşı Tesisleri'nin sahası ve binası tamamen yenilenmiş, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri günün bilimsel şartlarına göre modernize edilmeye devam edilmiş ve 2 adet ilave çim saha yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

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"Çok yıprandık"

Yaşanılan süreçte aile olarak yıprandıklarını söyleyen Öztürk, "Ancak; Bu geçen zaman içerisinde ailemiz hem maddi, hem manevi olarak çok yıprandı. Aile olarak aldığımız karar doğrultusunda Antalyaspor Yönetimini bırakmaya kararı verdik. Bu kararı alırken gurur duyduğumuz bir tabloyla veda ediyoruz. Bugün itibari ile bakıldığında Türkiye Süper Ligi'nde kadrosunda en az sayıda yabancı futbolcu bulunduran, hemen hemen her yaş kategorisinde milli oyuncusu olan, altyapısı ve A takımda oynattığı genç futbolcu sayısı ile örnek gösterilen bir kulüp haline getirdik. 55 yıllık kulüp tarihinin en fazla puan, en iyi sırada ligi tamamlama, bir sezonda en fazla galibiyet, en az yenilgi, seyirci rekoru gibi daha birçok rekoru kırarak bizden sonraki yönetimler için çıtayı yükseltip bırakıyoruz. Son 5 yılın puan durumuna bakıldığında görevde olduğumuz sürece Süper Lig'in en başarılı 6'ncı takımı olduk. Pandemi döneminde Türkiye'yi bırakın, dünyada örnek gösterilecek bir yönetim tarzıyla sadece sahada değil, söz konusu sağlık olduğunda da en hassas şekilde ve büyük bir fedakarlıkla üzerimize düşeni gerçekleştirdik" dedi.

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"Bundan sonraki döneme başarılar dileriz"

Son olarak kendilerinden sonra gelecek yönetime başarılar dileyen Ali Şafak Öztürk, "Bizim için en fazla gurur duyulacak olan özelliğimiz ise, aynı sezon içinde en fazla altyapıdan oyuncuyu A takıma kazandırma, alt yapıdan 14 milli oyuncu çıkarma ve artık Türkiye'de örnek gösterilen altyapı sayesinde sporcu yetiştirip düzenli olarak Türk futboluna kazandırma projemizdir. Her yıl kadro kalitemizi artırmakla kalmayıp genç yıldız adayları ile dinamizmimizi ve sağlıklı kulüp yapısını oluşturma başarımızdır. İlk günden bugüne kadar reklam, koltuk, makam peşinde olmadığımızı söyledik, bugün de aynı söylemlerle yönetimi bırakma kararı alıyoruz. Antalyaspor'un sahipsiz kalmayacağına olan inancımızla, bizden daha iyi yöneteceğine inananların önünü açıyor, kulübümüze bundan sonraki dönemde başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.