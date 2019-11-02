Antalyaspor-Beşiktaş: 1-2

Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadeleyi siyah-beyazlılar 2-1 kazandı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Vida ve 11. dakikada Diaby kaydetti. Ev sahibi ekibin golünü ise 52. dakikada Mukairu attı. Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 15'e yükseltirken, Antalspor ise 11 puanda kaldı. Siyah-beyazlılar önümüzdeki hafta sahasında Denizlispor'u ağırlayacak. Antalyaspor ise Rize deplasmanına gidecek.

195 gün sonra kazandı

Antalyaspor deplasmanında Vida ve Diaby’nin golleriyle 2-1 kazanan Beşiktaş, tam 195 gün sonra deplasmanda galip gelmeyi başardı. Karşılaşmanın 9. dakikasına Vida, 11. dakikasında da Diaby’nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapatan Beşiktaş, mücadeleden de 2-1’lik galibiyetle ayrıldı. Son olarak 22 Nisan 2019’da geçen sezonun 29. haftasında Sivasspor’u deplasmanda Vida ve Burak Yılmaz’ın golleriyle 2-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, o tarihten sonra ligde oynadığı 6 deplasman maçında 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Açılış yine Vida’dan

Geçtiğimiz sezonun 29. haftasında oynanan Sivasspor mücadelesinde aldığı galibiyetin ardından dış saha 3 puana hasret kalan Beşiktaş, Antalya deplasmanında galip gelerek puanını 15’e yükseltti ve zirve takibini sürdürdü. Beşiktaş’ın Antalyaspor karşısında 9. dakikada ilk golünü atan Vida, siyah-beyazlıların 195 gün önce aldığı Sivasspor galibiyetinde de takımının ilk golünü atan isim olmuştu.

Zorunlu değişiklik

Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, geçen hafta 1-0 kazandıkları Galatasaray maçına göre ilk 11'de 1'i zorunlu 2 değişiklik yaptı. Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Caner Erkin, bu müsabakada forma giyemedi. Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray maçında ilk 11'de sahaya sürdüğü Roco'yu ise yedek soyundurdu.

Abdullah Avcı, bu oyuncuların yerine Victor Ruiz ile Adem Ljajic'e ilk 11'de yer verdi.

Antalyaspor'da 3 eksik

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, geçen hafta 2-1 kaybettikleri Demir Grup Sivasspor maçına göre Beşiktaş karşısında ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.

Korkmaz, Sivasspor karşılaşmasının ilk 11'inde bulunan isimlerden sarı kart cezalısı Hakan Özmert'i kullanamazken, Ondrej Celustka ve Doğukan Sinik'i ise yedeğe çekti.

Kırmızı-beyazlı ekipte bu oyuncuların yerine Bahadır Öztürk, Charles ve Leschuk görev yaptı. Öte yandan, Antalyasporlu futbolcular, seremoni öncesi sahaya Kızılay Haftası dolayısıyla "İyilik sensiz olmaz" yazılı pankartla çıktı.

İlk 11'ler

Antalyaspor: Ferhat, Diego, Bahadır, Eren, Charles, Gustavo, Mukairu, Ufuk, Chico, Nazım, Aatif.

Ferhat, Diego, Bahadır, Eren, Charles, Gustavo, Mukairu, Ufuk, Chico, Nazım, Aatif. Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Rebocho, Elneny, Atiba, Lens, Diaby, Ljajic, Umut.





Karşılaşmadan dakikalar

4. dakikada Rebocho'nun sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortaya yükselen Lens'in kafa vuruşunda Ferhat topa hakim olmayı başardı.

7. dakikada Umut Nayir'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Ljajic'in sol çaprazdan yaptığı vuruş, kale direğinin dibinden az farkla auta gitti.

9. dakikada Beşiktaş Ljajic ile sol kanattan serbest vuruş kullandı. Vida ceza alanı içi altı pas önünde topa kafa ile yükseldi. Vuruşunda top kalecinin sağından ağlara gitti. 0-1.

11. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında, orta sahadan gönderilen uzun topu Lens kafayla indirdi. Pozisyonu önlemek isteyen Eren Albayrak'tan topu kapan Diaby penaltı noktası yakınında bekletmeden vurdu. Meşin yuvarlak Ferhat Kaplan'ın solundan ağlarla buluştu: 0-2.

14. dakikada Rebocho'nun sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortaya hareketlenen Diaby'nin kafa vuruşunda top kalenin yanından az farkla auta çıktı.

21. dakikada Gökhan Gönül'ün ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutu kaleci Ferhat son anda köşeden çelmeyi başardı.

35. dakikada Ufuk Akyol'un ceza alanı dışından sert şutu kaleci Karius'ta kaldı.

45. dakikada orta alandan atılan uzun pasla rakip ceza alanına giren Lens'in vuruşu kaleci Ferhat'ta kaldı.

İlk yarıyı Beşiktaş 2-0 önde kapadı.

52. dakikada orta sahadan defansın arkasına atılan uzun pasa hareketlenen Mukairu, hızla ilerleyerek Beşiktaş ceza alanına girdi. Bekletmeden vuruşunda top Karius'un solundan ağlara gitti: 1-2.

70. dakikada kaleci Ferhat'ın kısa düşen pasını önünde bulan Ljajic uzak bir mesafeden topu boş kaleye göndermek istedi. Ancak meşin yuvarlak kalenin yanından auta gitti.

86. dakikada Antalyaspor mutlak golden oldu. Ribeiro'nun pasında altı pas içinde topla buluşan Serdar Özkan'ın gelişine vuruşu kaleciden oyun alanına geri döndü.

Maçı Beşiktaş 2-1 kazandı.