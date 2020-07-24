Antalyaspor-Galatasaray (CANLI)

Süper Lig'de sezonun son haftasının açılış maçında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor'a konuk oluyor.

Karşılaşmanın canlı anlatımı ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Galatasaray ile Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de yarın 48. kez karşı karşıya gelecek

İki takım arasında geride kalan maçlarda sarı-kırmızılılar 29, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 11 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın 95 golüne, rekabetteki son 7 maçı kazanamayan Akdeniz ekibi 44 golle karşılık verdi.

Sarı-kırmızılı takım, sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçta rakibini 5-0 yendi.

Galatasaray son 4 maçı kazandı

Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 4 karşılaşmayı gol yemeden kazandı.

Sarı-kırmızılı takım, 2017-2018 sezonun ikinci yarısındaki müsabakadan 3-0, geçen sezonki maçlardan 1-0 ve 5-0, bu sezonun ilk yarısındaki karşılaşman da 5-0 galip ayrıldı.

Bu maçlarda 14 kez ağları havalandıran Galatasaray, rakibinin skor üretmesine izin vermedi.

Antalyaspor-Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?

Antalyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı beINSPORTS 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilecek.

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