Antalyaspor-Gençlerbirliği 0-6
SÜPER LİG

Antalyaspor-Gençlerbirliği 0-6

Antalyaspor'a konuk olan Gençlerbirliği, mücadeleyi 6-0 kazandı ve bu sezonki ilk galibiyetini aldı. Mücadeleye 3 gol 2 asist yapan Portekizli futbolcu Candeias damga vurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gençlerbirliğili futbolcularının gol sevinci.

Gençlerbirliğili futbolcularının gol sevinci.

Fotoğraf: Mustafa Çiftçi / AA

Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor, sahasında Gençlerbirliği'ni ağırladı. Konuk ekip, karşılaşmadan 6-0'lık üstünlükle ayrıldı.

Başkent ekibine farklı galibiyeti getiren golleri, 1, 21, 37. dakikalarda Candeias, 13 ile 42'de Sio ve 57'de Stancu kaydetti.

Mücadelede hat-trick yapan Portekizli futbolcu Candeias, Sio'nun attığı gollerin de pasını veren isim oldu.

Antalyaspor'da Bahadır Öztürk, maçın 23. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sezon ligdeki ilk galibiyetini alan Gençlerbirliği, puanını 6'ya yükseltti. Antalyaspor ise 11 puanda kaldı


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