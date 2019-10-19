Antalyaspor-Gençlerbirliği 0-6

Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor, sahasında Gençlerbirliği'ni ağırladı. Konuk ekip, karşılaşmadan 6-0'lık üstünlükle ayrıldı.
Başkent ekibine farklı galibiyeti getiren golleri, 1, 21, 37. dakikalarda Candeias, 13 ile 42'de Sio ve 57'de Stancu kaydetti.
Mücadelede hat-trick yapan Portekizli futbolcu Candeias, Sio'nun attığı gollerin de pasını veren isim oldu.
Antalyaspor'da Bahadır Öztürk, maçın 23. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sezon ligdeki ilk galibiyetini alan Gençlerbirliği, puanını 6'ya yükseltti. Antalyaspor ise 11 puanda kaldı
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