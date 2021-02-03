Antalyaspor Kaptanı Hakan Özmert maçın hakemine isyan etti

Antalyaspor Kaptanı Hakan Özmert, Beşiktaş maçı sonrasında hakem Alper Ulusoy'a ve VAR yönetimine isyan etti.

Hakan Özmert'in mücadele sonunda yaptığı açıklamalar şöyle;

"Ben öncelikle bütün takım arkadaşlarımı kutluyorum. Veysel'in pozisyonunu ben anlayamıyorum. Nasıl faul olur, sarı kart olur, kırmızı olur? Gol oluyor o pozisyon. Benim bir pozisyonum var bana göre o da kırmızı kart. VAR, var; niye var? Ben anlamıyorum. VAR'ı bir türlü doğru kullanamıyoruz. Her büyük takım maçlarında 7-8 dakika maç uzuyor. Anadolu maçlarına dönüyoruz 3 dakika. Hakemler hata yapabilir, onlar da insan ama dışarıdan kameralar izliyor. Biz de emek veriyoruz. Lütfen bunlara dikkat edelim ya."

Antalyaspor Kulübü, Beşiktaş maçında Josef'ten dirsek yediğini ve rakibinin neden kart görmediğini söyleyen Hakan Özmert'in son halini yayınladı pic.twitter.com/fquV4xVY5z — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) February 3, 2021





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