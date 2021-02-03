Spor Antalyaspor Kaptanı Hakan Özmert maçın hakemine isyan etti
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Antalyaspor Kaptanı Hakan Özmert maçın hakemine isyan etti

Beşiktaş'la 1-1 berabere kalan Antalyaspor'da takım kaptanı Hakan Özmert, mücadele sonunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Alper Ulusoy, Antalyaspor-Beşiktaş maçında verdiği kararlarla tepki çekti.
Alper Ulusoy, Antalyaspor-Beşiktaş maçında verdiği kararlarla tepki çekti.

Antalyaspor Kaptanı Hakan Özmert, Beşiktaş maçı sonrasında hakem Alper Ulusoy'a ve VAR yönetimine isyan etti.

Hakan Özmert'in mücadele sonunda yaptığı açıklamalar şöyle;

  • "Ben öncelikle bütün takım arkadaşlarımı kutluyorum. Veysel'in pozisyonunu ben anlayamıyorum. Nasıl faul olur, sarı kart olur, kırmızı olur? Gol oluyor o pozisyon. Benim bir pozisyonum var bana göre o da kırmızı kart. VAR, var; niye var? Ben anlamıyorum. VAR'ı bir türlü doğru kullanamıyoruz. Her büyük takım maçlarında 7-8 dakika maç uzuyor. Anadolu maçlarına dönüyoruz 3 dakika. Hakemler hata yapabilir, onlar da insan ama dışarıdan kameralar izliyor. Biz de emek veriyoruz. Lütfen bunlara dikkat edelim ya."


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