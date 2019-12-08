SÜPER LİG

Antalyaspor-Trabzonspor: 1-3

Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Antalyaspor sahasında Trabzonspor'a 3-1 mağlup oldu.

Antalyaspor sahasında Trabzonspor'a 3-1 mağlup oldu.

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 14. haftasında Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı. Mücadeleyi bordo-mavili ekip 3-1 kazandı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Sörloth, 25. dakikada Nwakaeme ve 45. dakikada Yusuf Sarı attı. Antalyaspor'un tek golünü ise 17. dakikada Celustka attı.

Bu sonucun ardında bordo-mavililer puanını 26'ya yükseltirken, Akdeniz ekibi ise 12 puanda kaldı. Trabzonspor önümüzdeki hafta sahasında Denizlispor'u konuk edecek, Antalyaspor ise deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak.

  • İlk 11'ler
  • Antalyaspor: Ferhat, Diego, Eren, Doğukan, Gustavo, Mukairu, Fredy, Ufuk, Celustka, Nazım, Hakan.
  • Trabzonspor: Uğurcan, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet, A. Parmak, Obi Mikel, Nwakaeme, Yusuf, Sturridge, Sörloth

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