Antalyaspor-Trabzonspor: 1-3

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 14. haftasında Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı. Mücadeleyi bordo-mavili ekip 3-1 kazandı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Sörloth, 25. dakikada Nwakaeme ve 45. dakikada Yusuf Sarı attı. Antalyaspor'un tek golünü ise 17. dakikada Celustka attı.
Bu sonucun ardında bordo-mavililer puanını 26'ya yükseltirken, Akdeniz ekibi ise 12 puanda kaldı. Trabzonspor önümüzdeki hafta sahasında Denizlispor'u konuk edecek, Antalyaspor ise deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak.
- İlk 11'ler
- Antalyaspor: Ferhat, Diego, Eren, Doğukan, Gustavo, Mukairu, Fredy, Ufuk, Celustka, Nazım, Hakan.
- Trabzonspor: Uğurcan, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet, A. Parmak, Obi Mikel, Nwakaeme, Yusuf, Sturridge, Sörloth
Hırs. pic.twitter.com/kiwR6m9K1f
Hırs. pic.twitter.com/kiwR6m9K1f— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 8, 2019
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